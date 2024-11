Giuliani, la gara che serviva: "Ora ci siamo sbloccati"

Alberto Giuliani ritrova il sorriso, in sala stampa. "La vittoria che volevamo" attacca il tecnico di Modena, andando ad analizzare il match: "Nei primi due set il pallone pesava un po’ di più dalla nostra parte di campo, poi i ragazzi sono stati bravi a sbloccarsi. Venivamo da un periodo così così, abbiamo colto la vittoria che volevamo all’interno di una settimana ‘da incubo’: è successo di tutto e di più, un grazie va allo staff medico". Focus poi sui centrali, Sanguinetti e Stankovic sopra tutti: "Dragan ha avuto un impatto sulla partita, portando tranquillità, ma anche attacco e ordine a muro mentre il percorso evolutivo di Sanguinetti è sotto gli occhi di tutti. Con De Cecco capita che i centrali diventino mvp". La classifica? "Non dobbiamo perdere la verve perché abbiamo uno o due punti in meno di quelli che volevamo, dobbiamo scioglierci". Giuliani si concentra poi su Davyskiba: "Lo voglio proteggere perché è un giocatore fortissimo e su di lui abbiamo investito tanto tempo e non solo. Voglio riportarlo al cento per cento durante l’allenamento per poi schierarlo quando è davvero al massim". Infine i motivi della scelta di Gollini in difesa: "Federici ha avuto problemi a un ginocchio".

Sanguinetti. In sala stampa arriva poi l’mvp dell’incontro: "Sono contento di come abbiamo giocato – racconta il centrale azzurro – perché abbiamo reagito sia alle sconfitte scorse sia all’interno del match. Nelle scorse giornate abbiamo lasciato punti che non dovevamo lasciare, adesso abbiamo due partite importantissime contro Taranto e Milano per fare più punti possibili e trovarci un quarto di finale di Coppa Italia più abbordabile". Sanguinetti analizza poi le ultime giornate: "Abbiamo avuto difficoltà emotive più che tecniche, nello stare in campo, e dopo brutte prestazioni così non è facile giocare al PalaPanini: nel secondo set si cominciavano a sentire dei fischi, siamo stati bravi a reagire. Il periodo negativo? Con Cisterna in casa stavamo giocando molto bene, poi non so: forse anche la pressione di dover fare punti per forza, il giocare forse troppo sicuri dopo Verona. La battuta? Sto limando piccoli dettagli tecnici".

Alessandro Trebbi