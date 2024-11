Le pagelle. Sanguinetti è di un altro pianeta: devastante

DE CECCO 7,5: Il voto si alza quando entra Stankovic, perché all’efficacia si unisce lo spettacolo. L’argentino capisce subito che per gli attaccanti di palla alta la serata non è propriamente scintillante, e allora si affida anima e corpo ai centrali, appena può. E così anche smarcare un apatico Rinaldi e l’incomprensibile Gutierrez diventa più semplice. Un altro rispetto a Civitanova. Altra era, anche, la ricezione.

BUCHEGGER 6: Per due set canta e porta la croce, poi cala vistosamente in efficienza e alla fine i suoi numeri sono bassi. A sua discolpa un dato, ovvero che tutti i palloni brutti, in un match così sgangherato per Rinaldi, passano da lui. Deve alzare il livello.

RINALDI 6: Sono voti difficili, quelli di ieri. Rinaldi per quasi tre set di fatto non attacca, affidandosi a una serie di pallonetti, piazzate, palleggi di là che non gli conoscevamo. Poi, come a risvegliarsi dall’incantesimo di Shiva col tizzone ardente della battuta in faccia subita da Porro, torna lui. Alla fine chiude con numeri ottimi in battuta e attacco, pessimi in ricezione. Che dire?

GUTIERREZ 6: Vedi sopra, ma al contrario: la sua qualità in ricezione permette a De Cecco di giostrare i centrali e di divertirsi come mai in stagione. In attacco e in battuta rimane un oggetto misterioso, capace di colpi da funanmbolo e di errori da principiante. Che dire?

SANGUINETTI 9 (foto): In attacco semplicemente è devastante, e oggi gioca un altro campioanto rispetto a tutti gli altri. I due muri a uno su Plak dimostrano attenzione e crescita nel fondamentale, il doppio ace (uno tolto dal videocheck) per chiudere la partita, grande freddezza. Ah, così: chiude con la percentuale più alta in ricezione. Di tutto il match.

ANZANI 6: Definitivo in attaco come gli altri due compagni di reparto, viene tolto per raccogliere qualcosa in più a muro.

FEDERICI 6: Regge in ricezione, meglio di Rinaldi, peggio di Gutierrez.

GOLLINI 6: Alcune belle difese, alcune uscite dia blocchi un po’ troppo lente.

MASSARI 6: Entra in un primo set balordo, butta il pallone di là in battuta, partorisce un break di quattro punti che manda Modena 1-0.

DAVYSKIBA SV: Uno su uno in attacco e tanta panchina. Quando tornerà?

STANKOVIC 8: L’mvp è Sanguinetti, l’uomo decisivo del match è lui. Straordinario impatti del quasi quarantenne centrale che nel terzo set entra e fa 7 punti.

ALL. GIULIANI 7: I cambi portano solo note positive in un match nel quale non era importante giocare bene ma vincere.

Alessandro Trebbi