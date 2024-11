Valsa Group Arriva la vittoria scacciapensieri

C’è il risultato per tenere alto il morale, c’è una classifica che torna a sorridere, con Modena che si riprende il settimo posto e vede più da vicino sia il sesto che il quinto, c’è una brutta settimana alle spalle, finalmente, nella quale sia Rinaldi che Federici hanno avuto acciacchi. Manca ancora la vena brillante di inizio stagione, alla Valsa Group, ma intanto era importante tornare a muovere il tabellino della graduatoria. In una maniera inusuale, all’interno di una partita tirata nel punteggio ma non bella da un punto di vista tecnico e agonistico: a menare le danze e segnare i break, nella metà campo gialloblù, sono stati i centrali.

Sanguinetti su tutti, una prestazione mostruosa in tutti i fondamentali, ma forse anche e soprattutto Stankovic, decisivo col suo ingresso da 7 punti parziali nel terzo set. De Cecco ha distribuito in maniera impeccabile i palloni quando ha avuto la palla dentro i tre metri, in un match nel quale i centrali gialloblù nel loro complesso hanno messo a terra 24 palloni su 29 attaccati, senza errori né murate. Il paziente non è ancora del tutto guarito, però, perché alcuni palloni lasciati cadere tra coperture e difese e l’amnesia del secondo set, seguita da un black out di otto punti consecutivi nel quarto che poteva costare il parziale, sono campanelli d’allarme che fanno capire come per i gialloblù l’altissimo livello raggiunto contro Trento o Verona, ad esempio, è oggi ancora distante. Bene aver recuperato i centrali e un bel De Cecco, allora, in attesa di una maggior continuità di Buchegger e del definitivo rientro di Vlad Davyskiba, mentre la testa va alla trasferta sul campo di una Taranto capace di rimontare e vincere da 0-2 a 3-2 contro la Lube, impresa non da poco di questi tempi.

La partita. Giuliani riparte da Gutierrez e da Gollini in fase di difesa ad alternarsi con Federici, formazione tipo per Padova. Modena gioca tantissimo al centro con percentuali elevate, Padova fatica molto di più in cambiopalla ma avanza 15-17. Pareggia Gutierrez a quota 20, sorpasso Modena sulla serie al servizio di Massari, chiude il migliore, Sanguinetti: 25-23. Rinaldi non schiaccia, Padova va 8-13 nel secondo. Ma la Valsa pareggia a quota 16. I ritmi si alzano, Rinaldi sbaglia il 20-22 poi non attacca più e non copre la murata su Buchegger: 22-25. Sul 4-3 del terzo dentro Stankovic per Anzani, è la mossa decisiva anche se Gutierrez balbetta e Plak mura Buchegger per il 12-14. Poi l’incredibile: due ace di Stankovic per il 15-14 che diventa 16-14 con l’errore di Masulovic. Ancora Stankovic propizia il 22-17 prima che l’ace di Rinaldi chiuda 25-19. Modena dilaga fino al 15-6 nel quarto, quando il match sembra finito Porro va al servizio e i veneti tornano prima a -2 sul 15-13 poi a -1 sul 21-20. Rinaldi fa 24-22, l’arbitro fischia l’ace a Sanguinetti ma la palla non era a terra, lo è la battuta dopo: 25-22.