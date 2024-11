Giuliani punta al riscatto immediato: "A Civitanova errori da non ripetere"

È un Alberto Giuliani che cerca di trovare il lato positivo anche nella pesante sconfitta di Civitanova maturata domenica scorsa ("certi risultati servono a dare ancora di più il massimo") e guarda alla partita con Padova trattandola come tutte le altre, in un campionato "nel quale non esistono partite meno importanti di altre". È così, visto l’equilibrio che regna soprattutto tra sesta e nona posizione in questo specifico momento della stagione, ma il match di domani contro la Sonepar ha senza ombra di dubbio un’importanza diversa, soprattutto perché le due formazioni, settima e ottava, sono separate da un misero punto e mancheranno, al fischio finale di domenica, solo due match al termine del girone d’andata, quello fondamentale per la griglia della Coppa Italia. Una griglia nella quale è pressoché impensabile che Modena non entri, ma qualificarsi da ottava o da sesta fa tutta la differenza del mondo.

Giuliani, che settimana è stata?

"Una settimana di lavoro intenso. Il lato positivo delle sconfitte, se mai ce ne fosse uno, è quello di avere ancora più stimoli per lavorare al massimo".

Come vi siete approcciati a questi giorni?

"Abbiamo analizzato la partita contro la Lube, non solo tecnicamente ma anche mentalmente. Speriamo che questi sette giorni siano stati giorni di crescita". Vi siete dati una spiegazione di quanto successo durante la gara nelle Marche?

"Io ho parlato ai ragazzi e ho detto loro che siamo come un’azienda: non si può fatturare ogni mese la stessa cifra, qualche volta si fattura di meno e qualche altra si fattura di più". Quindi come l’avete ‘messa via’?

"Io quello di Civitanova voglio catalogarlo come un episodio da non dimenticare e da usare per non ripetere gli stessi errori".

I giocatori come stanno?

"Tutto procede bene a parte qualche problematica che non deve destare interesse né dubbi su ciò che saremo chiamati a fare domenica, cioè giocare una partita al massimo".

Ecco appunto, domenica: un match fondamentale per rimanere attaccati al treno Coppa Italia

"Qual è una partita non importante in un campionato così equilibrato, dove ogni domenica succede qualcosa di diverso? Sono tutte importanti alla stessa maniera e tutte obbligatoriamente da affrontare con lo spirito giusto".

AHMED IKHBAYRI. Questa la nota della società sull’opposto che non sarà in campo nemmeno nella sfida contro Padova: "Ahmed Ikhbayri, come comunicato nei giorni scorsi, a causa di problemi personali non si sta allenando con la squadra. Il giocatore sta altresì mantenendo la propria migliore condizione atletica in Libia, suo paese di residenza, e si riaggregherá al gruppo guidato da coach Giuliani la prossima settimana".