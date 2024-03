Giuliani-Valsa fino al 2026. Il rinnovo ora è ufficiale

Un rinnovo che era nell’aria e che la proprietà ha voluto di due anni: continueranno insieme le strade di Alberto Giuliani e di Modena Volley, con un rinnovo al tecnico marchigiano che varrà per la stagione 2024/2025 e per quella successiva, la 2025/2026. Due anni in cui costruire la squadra, partendo però dal concludere nel migliore dei modi questa stagione, nella quale Giuliani è subentrato a Petrella. Domani mattina Giuliani sarà a disposizione dei media per raccontare i punti dell’accordo e spiegare quale Modena s’immagina nel futuro più prossimo e in quello più remoto di primavera 2026. Sicuramente tra gli obiettivi prossimi c’è la lotta per conquistare una carta europea: non semplice che arrivi dai playoff scudetto, significherebbe vincere tre match consecutivi con Trento, più alla portata potrebbero essere i playoff quinto posto che, se vinti, danno accesso alla Challenge Cup e quindi alla possibilità di chiedere anche una wild card per la Coppa Cev: per una società del blasone di Modena lottare per l’Europa fino alla fine è un ‘must’. Intanto, quale Modena vedrà la luce nell’ottobre 2024?

Palleggiatori. Il titolare ormai è definito: sarà Luciano De Cecco, argentino classe 1988 proveniente dalla Lube Civitanova in uno scambio che vedrà approdare Boninfante sulla costa marchigiana mentre Bruno tornerà in patria, al Campinas, vicino San Paolo. Il vice dovrebbe essere un cavallo di ritorno, ovvero Nicola Salsi, quest’anno in Austria all’Innsbruck.

Opposti. Anche qui c’è una certezza ed è quella dell’arrivo di Paul Buchegger, austriaco già a Modena e proveniente da una stagione non esaltante per la squadra ma di ottimo bottino di punti personale a Catania. Accanto a lui un altro straniero: Modena aveva contattato Atanasijevic, mentre l’ultima voce è quella che vede il portoricano Gabi Garcia (a Padova quest’anno) in pole per giocarsi una maglia da titolare.

Martelli. Qui il terzetto che si giocherà il posto è definito: accanto ai confermati Tommaso Rinaldi e Vlad Davyskiba, arriverà José Miguel Gutierrez, cubano quest’anno a Taranto. Chi sarà il quarto? Potrebbe rimanere Roberto Pinali, o arrivare un altro italiano, mentre sembra tramontato il possibile rinnovo per una stagione di Juantorena. Centrali. Giovanni Sanguinetti è la pedina certa, così come è certa la partenza di Brehme (giocherà in Polonia). Accanto a lui dovrebbero esserci Dragan Stankovic (prolungato di un altro anno) e Simone Anzani da Civitanova (che preferisce cedere lui rispetto a Diamantini). Da definire il quarto.

LIberi. Alla fine titolare sarà Filippo Federici (un sondaggio per Laurenzano era stato fatto), accanto potrebbe essere confermato Riccardo Gollini.