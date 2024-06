Giuseppe Cuccarini, il coach inossidabile. Con Roma comincia la trentesima stagione

CITTÀ DI CASTELLO – Quella che comincerà alla fine dell’estate sarà una stagione particolare per l’allenatore tifernate Giuseppe Cuccarini che si appresta a celebrare i trent’anni dalla sua prima esperienza nella massima categoria di pallavolo. Il suo debutto risale al 1994, per la precisione a Perugia, non un ricordo piacevole dal punto di vista sportivo, ma comunque la prima tappa di una carriera lunghissima e ricca di successi. Dopo l’esperienza nel settore maschile a Spoleto, Cuccarini accettò l’incarico della Sirio in serie A1 femminile che era alla ricerca di un campionato tranquillo dopo un’annata un po’ turbolenta. Nonostante la presenza di diverse veterane come Cristina Saporiti, Marianna Merluzzi e Sara Ferretti, il verdetto finale fu deludente: retrocessione in A2, preceduta dall’esonero 5dello stesso tecnico umbro. Perugia riuscì a tornare nella A1 due stagioni dopo, affidandosi nuovamente a Cuccarini. Sono passati ben tre decenni ma la passione del tecnico di Città di Castello non si è mai affievolita, anche dopo successi ed esperienze internazionali. Una passione che oggi mette al servizio della squadra targata Roma Volley Club (A1).