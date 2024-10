Gli spogliatoi, il coach biancorosso. "Ingenui e rassegnati. Non deve succedere»

La Rana Verona batte 3-1 la Lube Civitanova al termine di una lunga battaglia agonistica. Rimandato il primo successo esterno per la squadra di coach Giampaolo Medei, che ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi: "Ci sono due aspetti su tutti da analizzare dopo questa partita. Il primo è che siamo stati un po’ ingenui sia nel primo che nel terzo set, non riuscendo a sfruttare alcune occasioni che avrebbero potuto cambiare l’esito di alcune azioni chiave e magari anche l’inerzia della gara. Il secondo aspetto, che è quello più importante, riguarda il quarto set nel quale ci siamo rassegnati". Proprio il quarto parziale merita una sottolineatura di Medei: "Abbiamo smesso di giocare, e questo non deve più accadere. La nostra è una squadra giovane che deve mettere in campo tanto entusiasmo, mai rassegnazione. Questa è una cosa su cui lavoreremo di sicuro, perché non dovrà mai più accadere".

Ai microfoni si palesa anche Marko Podrascanin, all’esordio stagionale in biancorosso: "Sapevamo sarebbe stato difficile, ma non ci possiamo permettere un crollo come quello avuto nel quarto set. Vero che siamo all’inizio della stagione e ci sono tanti aspetti su cui lavorare e migliorare, ma è evidente che non siamo sulla strada giusta se accusiamo queste difficoltà giocando fuori casa". Queste le prime parole di Podrascanin che poi ha aggiunto: "Davanti ai nostri tifosi finora abbiamo giocato bene, mentre fuori dobbiamo riuscire a tenere il livello di gioco sempre alto, ci serve costanza. È inammissibile subire tanti punti di fila come è capitato oggi. Questa sconfitta deve servirci da lezione, se vogliamo crescere dobbiamo fare di più. Testa bassa e pedalare".