Gli U15 biancoblù in evidenza al memorial Lisi

Grande soddisfazione in casa Emma Villas per la riuscita del memorial Giuliano Lisi. Alla fine il torneo è stato vinto da Civitanova, in finale su Perugia, con i giovani Under 15 biancoblù che si sono classificati al terzo posto. "Le cose sono andate per il verso giusto – ha commentato il responsabile del settore giovanile Luigi Banella –, la presenza del pubblico, le tribune gremite, i tanti ex atleti di Giuliano che sono intervenuti, le istituzioni locali, i rappresentanti della federazione. Mi auguro che questa serie continui per ricordare questo grande personaggio, questo grande allenatore che ha costruito tanti ragazzi. Dal punto di vista organizzativo è andata bene, siamo contenti, speriamo che il prossimo anno possa andare ancora meglio. Nelle squadre scese in campo c’è qualche bel talento, Civitanova e Perugia fanno un bel lavoro con i giovani, costruiscono dei ragazzi importanti. Noi come Emma Villas siamo contenti anche del risultato tecnico, abbiamo giocato una pallavolo dignitosa nonostante qualche assenza". La palestra di Castelnuovo Berardenga si è riempita di pubblico per questa manifestazione. Presenti anche autorità e istituzioni locali: il sindaco di Castelnuovo Berardenga Fabrizio Nepi e il sindaco di Buonconvento Riccardo Conti hanno effettuato le premiazioni insieme ad autorità del volley regionale. I baby biancoblù hanno perso in semifinale con Perugia in due set, poi si sono imposti nella gara per il terzo e quarto posto contro Livorno vincendo 25-20 il primo parziale e 25-21 il secondo. Il successo, come detto, è andato a Civitanova che si è imposta per 2-0 in finale su Perugia.