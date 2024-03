Golf: le ultime gare a Le Pavoniere. A trionfare è Falvo. Bene anche Bonfiglio

Una Festa delle Donne dolcissima quella vissuta al Golf Le Pavoniere dove il 9 marzo era in programma la gara promossa da Cioccolateria Becagli che ha portato con sé un’anticipazione di Pasqua. Il fiorentino Alfredo Falvo ha vinto grazie a un giro in 76 colpi, quattro solamente oltre il par del campo.

In prima categoria il giocatore di casa Luca Bonfiglio (37) ha superato di misura Jacopo Giorgi di Vicopelago. In seconda ottima prova di Michele Jermann (nella foto, premiato dal direttore del Golf Le Pavoniere Niccolò Cateni) che, con 40 punti, ha staccato nettamente Stefano Borsini (34). In terza stesso punteggio per Alberto Pugi (40) che però ha dovuto lottare sino all’ultimo colpo per avere la meglio sul coriaceo Fang Li, fermatosi a quota 39. Premi speciali a Mariella Cecchi (27) e Alessandro Bertini (39), rispettivamente migliori lady e senior. Alessio Faggi ha ricevuto il premio per il miglior colpo alla buca 14 con la pallina fermata a soli 204 centimetri dalla buca.

Andrea Ronchi