Gran finale con vittoria. L’Invicta batte la Sestese

L’Invicta chiude con una vittoria il proprio straordinario campionato di serie B maschile. Vittoria per 3-0 (25-21, 25-23, 25-19) casalinga contro la Sestese che consolida la terza posizione in classifica a un soffio dai playoff, frutto di 20 vittorie e 6 sconfitte per il team di Fabrizio Rolando. "E’ stata una buona partita, loro erano già salvi, magari non erano al 100% – ha detto a fine gara il presidente Andrea Galoppi –. Noi abbiamo abbandonato velleità playoff, comunque abbiamo giocato una buona partita, siamo stati sempre in controllo, tranne nella parte iniziale del secondo set dove ci sono scappati. Il livello del match era abbastanza alto. E’ stato un ruolino di marcia impressionante sotto certi aspetti. Abbiamo perso solo 6 partite, di cui 4 con le prime due. Abbiamo ottenuto diverse vittorie in maniera rocambolesca. Tutto sommato il campionato ha espresso i giusti valori del girone. Le prime due erano le più forti di tutti, e noi abbiamo conquistato il terzo posto a metà girone di andata e lo abbiamo portato fino in fondo. Un terzo posto più che meritato, in un girone competitivo. Siamo partiti a inizio anno per fare bene. Ci siamo messi al terzo posto dopo poco e questo denota una squadra compatta sotto molti punti di vista. Sia a livello tecnico che mentale".