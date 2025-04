Green Alma Cappiano Volley conquista il titolo Uisp di pallavolo femminile

Il Green Alma Cappiano Volley fa suo il titolo Uisp di pallavolo femminile, battendo 3-1 in finale Lucca. Dopo aver superato in semifinale al tie-break Viareggio, al Pala Metato di Arena Metato a Pisa le ragazze di coach Francesca Marucci partono forte e fanno loro il primo set per 25-19. Il secondo set è più o meno la fotocopia del primo con la differenza che il Cappiano si ferma a 24 e si fa rimontare sino alla vittoria delle lucchesi per 26-24. Pronto riscatto di Ponte a Cappiano, che nel parziale parte fortissimo per poi chiudere con perentorio 25-12. Il quarto set è più combattuto ma Cappiano, memore della lezione subita nel secondo, riesce a tenere il vantaggio e chiude il set con il punteggio di 25-21. Fra le neo campionesse calligiane, che adesso cercheranno il bis in coppa, spicca la prova di Sara Favle, autrice di una gara strepitosa.

Questo il roster della Green Alma Cappiano, che può contare sull’aiuto dei dirigenti Cristina Giurlani, Federico Paoli, Fabio Tonarelli ed Eleonora Cerrini. Bande: Simoa Berti, Pamela Corbizi Fattori, Rachele Cavallini, Rita Bertini, Stefania Ramerini, Sara Vable. Libero: Letizia Campani, Barbara Maestrini. Palleggiatrici: Maria Chiara Maccioni, Elisa Borgioli, Elena Doccini. Opposte: Annalisa Buti, Rachele Martelli, Sofia Guarisco. Centrali: Nicoletta Fagiolini, Giulia Santorufo, Alice Cioni, Janet Puccinelli.

Si.Ci.