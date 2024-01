Grosseto terzo al "Lavorenti"

Terzo posto per l’Under 18 della Pallavolo Grosseto al secondo Memorial Roberto Lavorenti. La squadra femminile grossetana, impegnata nella semifinale contro il Porticciolo Civitavecchia ha perso 2-1, per poi andare a vincere la finalina per il terzo posto, 2-1, contro il CS San Michele Firenze. Torneo condotto ottimamente da un gran bel gruppo, con alla guida coach Casterllano che trasmette ottime sensazioni. Nella finalina per il terzo posto è una stata una gara con tanti errori, ma le grossetane, fortemente motivate e valorizzate dal proprio allenatore, hanno preso le misure alle avversarie vincendo il primo set. Nel secondo, un calo improvviso ed imprevisto di concentrazione permette alle fiorentine di pareggiare i conti. Ma nel terzo il team di Castellano rimette le cose a posto andandosi a prendere, con merito, tie-break e terzo posto.