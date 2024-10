Grottazzolina, appuntamento al PalaPanini. Oggi la sfida contro la corazzata Modena

Appuntamento con un tempio del volley italiano come il PalaPanini oggi per la Yuasa Battery Grottazzolina pronta ad affrontare alle 18 una big come Modena. Solo pensare ad una simile sfida qualche anno fa, in Superlega, sarebbe stato utopistico. Ed ora sarà battaglia vera. Modena è guidata dal sanseverinate Alberto Giuliani e in regia può contare su un fenomeno assoluto come Luciano De Cecco che ha come opposti Paul Buchegger e Ahmed Ikhbayri, al debutto in Superlega. In banda la novità pesante è quella del cubano Josè Miguel Gutierrez, già in grane evidenza a Cisterna e Taranto ma occhio a Tommaso Rinaldi e Vlad Davyskiba che, con il ritorno di Jacopo Massari, completano la batteria. Al centro confermati l’esperto Dragan Stankovic e Giovanni Sanguinetti, oltre al talento classe 2006 Pardo Mati e a Simone Anzani, finalmente tornato al volley giocato dopo mesi difficili. Confermati i liberi della scorsa stagione, ovvero Filippo Federici e Riccardo Gollini. In casa Yuasa l’umore è indubbiamente di quelli positivi dopo aver rotto il ghiaccio in campionato e in classifica domenica scorsa, pronti ad affrontare Modena che sulla carta rappresenta un ostacolo quasi proibitivo per Vecchi e compagni. Scalpita Tatarov, giovane bulgaro classe 2003, in settimana più volte provato tra i titolari mentre da segnalare un altro riconoscimento importante per coach Massimiliano Ortenzi, insignito del Premio Adriatico – Un mare che unisce per la categoria sport che si svolgerà proprio oggi alle 16 al Teatro Alaleona di Montegiorgio, una rassegna promossaq dall’associazione culturale IrdiDestinazioneArte. Match affidato alla coppia arbitrale composta dall’altoatesino Andrea Pozzato e dal laziale Stefano Caretti.

La Yuasa sarà seguita da un buon numero di tifosi, oltre i cinquanta: per chi non potrà esserci, diretta sul canale tematico Volleyball World. Sarà la gara numero 300 in carriera per il modenese Massari mentre per il centrale Yuasa sarà la gara numero 300 considerando la sola Regular Season. Parola ai protagonisti in campo partendo dal centrale modenese Simone Anzani: "Sarà bello tornare al PalaPanini, la casa della pallavolo, e spero di vedere tanta gente sugli spalti. Sfidiamo un avversario tosto che arriverà qui senza pensieri e con il braccio libero e dovremo essere bravi a mettere sotto pressione Grottazzolina dall’inizio alla fine". Gli fa eco l’esperto libero di Grotta Andrea Marchisio: "Sarà una gara molto dura, la prima in trasferta per noi. Modena arriva da una sconfitta ma in casa affronteranno il match con il coltello tra i denti e noi dovremo sfruttare eventuali opportunità. Ritrovo volentieri Stankovic, De Cecco, Anzani, Massari, tutti grandi giocatori con cui ho avuto la fortuna di allenarmi".

Roberto Cruciani