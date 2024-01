Gruppo Lupi, c’è la capolista: "Pronti a sbarrargli la strada"

Il Gruppo Lupi attende la visita della capolista Tuscania. Si giocherà domani ore (18) al PalaMatteoli pontederese per un incontro di cartello. I viterbesi hanno superato nell’ultimo turno, i castelfranchesi dell’Arno di un punto e, dopo averli sopravanzati, salgono in Toscana per confermarsi. Il campionato di B osserva l’ultimo turno del girone di andata. "E’ una gara difficilissima per noi – dice Federico Benvenuti (nella foto), figura di spicco del club biancoceleste – contro la prima della classe, una squadra costruita per ottener la promozione in A3 con uomini di grande esperienza e di personalità. Noi vogliamo toglierci una soddisfazione, per cui daremo quanto nelle nostre possibilità per sbarrare la strada ai laziali allenati da Victor Moreno Perez. In casa sappiamo esprimerci sempre bene e sono una volta, con l’Arno, abbiamo ceduto dinanzi ai nostri tifosi. In settimana ci siamo allenati bene, con molta attenzione, per cui saremo all’altezza della situazione. Vogliamo provare a mantenere questo nostro ruolino di marcia. Invitiamo a venire al palazzetto per vedere della bella pallavolo". Sabato scorso il Gruppo Lupi ha ceduto per 3-1 ad Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano. "Questa sconfitta – fa presente Benvenuti – brucia ancora, anche se i locali, in casa, sono difficili da affrontare. Ma ora il pensiero è rivolto solo ed esclusivamente al Tuscania che riceviamo col nostro quinto posto in classifica da tutelare. Finora riteniamo il nostro campionato positivo anche se c’è del rammarico per le sconfitte di Livorno e Camaiore. Tuttavia, abbiamo vinto a Grosseto dando vita a un’ottima partita". "Per il futuro – sottolinea Benvenuti - dobbiamo essere guardinghi, capendo cosa accadrà in B, dove quest’anno sono previste ben 5 retrocessioni. Non è esclusa una riduzione dei gironi, con meno squadre e col relativo aumento dei costi". Domani pomeriggio l’Arno riceverà i laziali di Civita Castellana (17,30), mentre i Lupi saranno a Prato per un nuovo spareggio in ottica salvezza.

Marco Lepri