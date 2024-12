Gruppo Lupi Pontedera sfida Cecina: Galabinov in campo per la vittoria al PalaMatteoli

Gruppo Lupi Pontedera con Galabinov in squadra per tornare alla vittoria contro il Cecina. Si gioca stasera alle 21 al PalaMatteoli, con ingresso gratuito, la dodicesima giornata nel girone D del campionato di B. E’ il classico turno infrasettimanale. Ieri sera la Toscana Garden Arno ha giocato in anticipo col Firenze Volley. Galabinov proviene dal Grosseto ed è stato ingaggiato nel corso del mercato di riparazione dal club presieduto da Giorgio Nazzi. Lo schiacciatore-ricevitore italo-bulgaro (34 anni) ha debuttato sabato scorso a Sesto Fiorentino contro la capolista, vittoriosa per 3-1 sui combattivi pontederesi. Stasera col Cecina servirà la vittoria per dare una svolta ad una situazione negativa da cui Lazzeroni e compagni, pare non riescano ad uscire. Un solo punto, nel derby con la Codyeco Lupi, è stato conquistato nelle ultime sette giornate. Il Gruppo Lupi è penultimo con 6 punti all’attivo, mentre il Cecina è undicesimo a quota 11. Una vittoria da tre punti varrebbe oro per cercare il rilancio. La società è alla ricerca di un centrale sul mercato dopo che Menichetti ha rescisso il contratto da una decina di giorni.

Anche la Codyeco Lupi sarà di scena alle 21 al PalaParenti contro il Grosseto. I biancorossi, prima della sosta natalizia, affronteranno subito i maremmani e successivamente La Spezia. Poi ci sarà una lunga sosta con le gare che riprenderanno sabato 11 gennaio. In questo periodo i conciari lavoreranno in vista del girone di ritorno. L’obiettivo è giungere alla sosta con la miglior posizione possibile in classifica, restando nei quartieri alti, come chiedono i tifosi, soprattutto quelli che ad ogni turno seguono ovunque i ragazzi di Pagliai. Domenica scorsa la Codyeco ha battuto in trasferta il Camaiore, superando indenne un insidioso ostacolo. La squadra è alla ricerca di continuità di rendimento nel corso della gara stessa. Certe pause sono ancora frequenti. L’innesto del libero Bindi ha avuto il suo peso in seconda linea, dando maggiore compattezza in ricezione e difesa.

Marco Lepri