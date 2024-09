Guzzo, eredità pesante: "La Consar può crescere"

Domani pomeriggio alle 18 la Consar Ravenna salirà a Carpi per affrontare l’ambiziosa Brescia degli ex Erati, Cavuto e Raffaelli. È il penultimo test precampionato. Sabato 28, la prova generale avverrà a Siena, contro un’altra delle annunciate big della stagione 2024-25. Domenica 6 ottobre, alle 18, al Pala de André, il sestetto di coach Valentini, ospiterà invece Fano per il debutto in campionato. Fra i protagonisti più attesi da parte del pubblico ravennate c’è Tommaso Guzzo che eredita da Bovolenta la maglia di opposto titolare: "Il bilancio delle prime amichevoli è positivo. Il gruppo è ‘giovane’ e non ha mai giocato insieme. Stiamo cercando di trovare l’intesa e il ritmo partita. Lavoriamo tanto anche in sala pesi per mettere benzina nelle gambe. Siamo ancora all’inizio, i margini di miglioramento sono tanti e sono sicuro che i frutti si vedranno nelle prossime settimane. Abbiamo le carte in regola per disputare un ottimo campionato".

Il ventiduenne opposto di Monselice, giunto da Padova dov’è cresciuto e dove ha giocato in Superlega nelle ultime 3 stagioni, è alla prima esperienza fuori dal contesto che lo ha ‘allevato’: "È la prima stagione lontano da Padova. Me la sto vivendo con molta serenità. Ravenna è una città molto bella e accogliente. Il Porto Robur Costa è un club di livello con un ottimo staff e con ottime strutture. I problemi di logistica, ad esempio, vengono risolti in fretta. Sono contento della scelta che ho fatto". Guzzo è uno dei tanti volti nuovi della Consar 2024-25 e, in particolare, sta cercando l’affiatamento con gli alzatori: "L’intesa coi palleggiatori procede bene. Russo e Selleri sono molto giovani, ma altrettanto talentuosi. L’intesa non si raggiunge in 3 settimane; cui vorrà ancora un po’ per capirci meglio e per trovare le soluzioni giuste, ma è normale che sia così". Mancano solo 2 settimane all’inizio della stagione agonistica e Guzzo è pronto per alzare l’asticella: "Le ultime due amichevoli che ci attendono, ovvero con Brescia e Siena, saranno importantissime. Affronteremo avversari di un livello superiore, ma sempre con serenità e con voglia di migliorare. Approcceremo come abbiamo fatto nei precedenti test, guardando soprattutto nel nostro campo per valutare i progressi. Sono convinto che, nelle prossime settimane, ci sarà un salto di qualità importante".

Nel frattempo prosegue la campagna abbonamenti che, finora, ha toccato quota 150. È possibile sottoscrivere le tessere al botteghino al Pala Costa nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 17 alle 19.30, oltre che online sul sito www.portoroburcosta2030.it, fino alla mattina di domenica 6 ottobre, giorno in cui prenderà il via il campionato.