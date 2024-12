Hockey. La Pico nulla può. Sandiano si impone

pico mirandola

0

roller scandiano

5

PICO MIRANDOLA: Potenza, Siberiani, Moschetti, De Tommaso, Canossa, Mirto, Santoro, Paltrinieri, De Stefano, Luppi: all.: Iallacci.

ROLLER SCANDIANO: Vecchi, Montanari, Busani N., Stefani, Deinite, Rocha, Beato Barbieri, Herrero, Raveggi; all.: Mariotti M.

Arbitro: Marinelli V. (Giovinazzo/BA).

Note: Espulsi: Siberiani e Mirto per due minuti.

Marcatori: 1° tempo Herrero al 13’16", Rocha al 17’00" e 17’55", Herrero al 19’04"; 2° tempo Herrero al 21’66".

Dura dieci minuti il sogno della Pico di chiudere l’anno con un risultato positivo: la rete di Herrero, e più ancora lo uni-due di Rocha al 17° minuto spengono le velleità dei gialloblù, che continuando a commettere ingenuità, regalano un’altra rete agli ospiti: nella ripresa Scandiano è pago, e non affonda il colpo, ma la Pico non riesce ad approfittarne per far diventare il passivo meno pesante, ed incassa il secondo 0-5 in otto giorni, sempre in casa.

r.c.