Hokkaido ancora imbattuta. Ora non è più una sorpresa

Un set perso in volata, il primo dall’inizio della stagione, è la notizia di giornata in casa Hokkaido: che Bologna vinca, 3-1 a Carpi, infatti più che una notizia è una conferma. Nei pronostici di inizio stagione, la sfida avrebbe dovuto rappresentare uno scontro diretto salvezza tra i carpigiani neo promossi e i rossoblù di coach Guarnieri, tra le squadre più giovani del torneo di serie B maschile di volley. Invece, l’Hokkaido mette in fila il quinto successo in altrettanti turni giocati e guarda tutti dall’alto in basso, capoclassifica nonostante il turno di riposo già osservato, in virtù della vittoria ottenuta a domicilio con Montichiari, con cui condivide la vetta. E’ squadra destinata a scoprire il proprio valore lungo il cammino, la Hokkaido. Ma pure a crescere, in virtù di un età media che si aggira intorno ai 20 anni all’interno di un gruppo in cui il tecnico nelle ultime settimane ha lanciato tra i titolari il centrale classe 2008 Bigozzi. Non ha giocato la miglior partita, a Carpi, Bologna: eppure ha vinto e trovato il modo di lanciare comunque qualche segnale di crescita: leggasi i 6 aces e i 13 punti ottenuti nel solo fondamentale del muro, 6 solo dallo schiacciatore e capitano Ronchi, mvp con i suoi 24 punti, seguito da Ricci Maccarini (16). Bologna aveva vinto all’esordio nonostante il primo fosse reduce da infortunio e il secondo assente, segno di una squadra che ha panchina lunga dalla quale anche a Carpi ha spremuto punti preziosi. A metà del girone di andata, l’Hokkaido è prima e imbattuta. Segno di una squadra che da sorpresa punta a confermarsi nella lotta di alta classifica.

Le gare: Modena-Grassobbio 3-2, Crema-Benacus 0-3, Cazzago-Villadoro 0-3, Verona-Mirandola 2-3, Montichiari-Cremonese 3-0, Ongina-Remedello 3-1.

La classifica: Hokkaido Bologna, Montichiari 15; Mirandola 13; Scanzorosciate, Villadoro 12; Ongina, Benacus 10; Modena 8; Cremonese 7; Remedello, Grassobbio 6; Cazzago 5; Verona 4; Crema 2; Carpi 1.

Marcello Giordano