Volley serie B. Giornata no per Arno. Codyeco e Gruppo Lupi

Tonfo interno della Codyeco Lupi con la Sestese. I fiorentini hanno violato con un secco 3-0 il PalaParenti (21-25; 17-25; 23-25) attestandosi in alta classifica. Questa la graduatoria, per i primi posti, dopo la sesta d’andata: Spezia e San Martino 13, Sestese e Lupi: 12, Camaiore e Sassuolo 11. In tre hanno già osservato il turno di riposo. La Codyeco ha perso, d’un solo colpo, il primato e l’imbattibilità interna, scivolando dal primo al quarto posto, dopo due sconfitte consecutive. Di contro la Sestese, con un super Della Volpe, si è anche permessa di posare trionfante a fine gara, di fronte alla Curva del PalaParenti, come ad irridere i sostenitori di casa. La cosa non è piaciuta al pubblico di fede biancorossa. C’è modo e modo di esultare, di gustarsi i tre punti, evitando comportamenti che, a nostro sommesso parere, hanno poco a che vedere in fatto di sportività. Nei Lupi in tanti hanno deluso, se non tutti. La squadra sembra non ritrovarsi e stenta a far gioco.

A Sassuolo il Gruppo Lupi di coach Simone Buti ha perso per 3-1. Questi i parziali: 10-25; 25-21; 25-18; 25-12. Buon primo set, poi la rimonta dei padroni di casa non ha concesso scampo ai pontederesi sconfitti per 3-1. I biancocelesti sono piombati in piena zona retrocessione: quart’ultimo posto. Mercoledì prossimo è previsto il turno infrasettimanale ed al PalaMatteoli (ore 21) ci sarà il derby con Santa Croce. Due squadre in difficoltà: vedremo chi starà meglio per l’occasione. In coda staziona anche l’Arno Toscana Garden, battuta in casa per 3-2 dallo Spezia. Questa la successione dei set: 25-27; 25-22; 23-25; 25-21; 11-25. I liguri sono stati affrontati con coraggio dai biancoverdi ai quali non è certo mancato il carattere. Questo ha permesso loro di conquistare un punto per portarsi a quota 4 in una classifica che li vede stazionare al terz’ultimo posto. In pratica, è arrivato un punto fra le tre squadre della nostra zona. Domani sera i ragazzi di Piccinetti saranno impegnati a Camaiore contro una squadra in salute e volitiva.

Marco Lepri