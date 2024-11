Serie C femminile. Follonica battuta al quinto set dal Bottegone Pistoia

Sconfitta casalinga al quinto set per la Pallavolo Follonica che sottovaluta il Bottegone Pistoia e cede 2-3 nella settimana giornata del girone B di serie C femminile: 20-25, 25-23, 18-25, 25-19, 9-15. Seconda sconfitta casalinga per il team di D’Auge che ha faticato a muro contro le pistoiesi. Follonica è andata in svantaggio per due volte, riuscendo a impattare i conti due volte ed andando al quinto set dove, dopo oltre due ore di incontro, le avversarie hanno avuto la meglio. Ha pesato senza dubbio l’assenza di D’Erasmo, non convocata per problemi fisici. Primo set alle avversarie con Vezzosi a fare il bello e cattivo tempo, con il set chiuso 20-25. Nel secondo set la sfida si fa equilibrata, con le padrone di casa che sul 20 pari agganciano le avversarie e vincono il secondo set. Nel terzo set le ospiti non stanno a guardare e si rifanno sotto, le pistoiesi approfittano di alcuni errori della squadra di casa per tentare una mini fuga e vincere 25-18. Nel quarto set Follonica risale la china. Sul 15 pari il muro della Pallavolo Follonica funziona su Vezzosi. Le ragazze del Golfo escono vincenti dal lungo braccio di ferro. Al quinto set il Bottegone Pistoia parte forte, D’Auge chiama il tempo a disposizione per parlare con le sue ragazze. Vaccaro e Faturshniak danno punt, ma le pistoiesi vengono fuori alla distanza e si impongono 15-9.