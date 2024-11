Hokkaido, arriva il primo stop stagionale. L’assenza di capitan Ronchi è decisiva

HOKKAIDO

0

MODENA VOLLEY

3

(28-30, 20-25, 23-25)

HOKKAIDO : Bernardis 14, Ricci Maccarini 15, Tassoni, Reccavallo 5, Bigozzi 4, Dalfiume 5, Chiella (L); Beneventi, Serenari 1, Tito, Popov 3. Non entrati: Imperato (L), Ronchi, Bandieri. All. Guarnieri.

MODENA VOLLEY: Comparoni 7, Schianchi 10, Garello 21, Spina 3, Grue 3, Storchi 15, Menchetti (L1); Gatti, Bonavolta. Non entrati: Barbanti, Gariboldi, Azaz, Piccinini (L2), Vagnini, Arletti, Balatri.

Arbitri: Di Gaetano e Di Bari.

Primo ko stagionale per la Hokkaido: dopo cinque vittorie consecutive, arriva lo stop casalingo al cospetto di Modena, che passa al PalaSavena.

Al pronti via una cattiva notizia è oscuro presagio: out il capitano e top scorer Fabio Ronchi, per un problema agli addominali da valutare: c’è Dalfiume in banda al suo posto, all’esordio da titolare.

E gli equilibri di squadra ne risentono. Bologna soffre in ricezione e va sotto 7-11 in avvio. Bernardis prova a caricarsi la squadra sulle spalle e la Hokkaido risale dal 15-19 fino al 22-22.

Coach Guarnieri indovina i cambi e spreme difese e rigiocate preziose da Popov e Serenari, che regala il set point sul 26-25, ma un paio di errori scrivono il 28-30. Bologna fatica. Al centro Modena ha centimetri e certezze a muro. In regia concede centimetri, ma Tassoni è spesso corto e non consente agli schiacciatori di giocarci sopra e si dimentica a tratti l’opposto Ricci Maccarini, che fatica a trovare ritmo.

L’attacco non gira, insomma e la Hokkaido si lascia sfuggire anche la seconda slinding door del match: perchè in avvio di secondo parziale conduce 9-5, ma subisce un controbreak di 10-2 che spiana la strada ai gialloblù, che con la partita in pugno chiudono la contesa. Bologna non molla, ma non è serata: nel terzo set, Tito indovina l’ace del 21-21, ma gli arbitri vedono fuori la palla e Modena chiude 25-23 un match comunque sofferto, nonostante l’assenza e le difficoltà della Hokkaido.

La capolista cade, la Hokkaido scivola al terzo posto, in virtù dei successi di Montichiari e Mirandola.

Le altre gare: Grassobbio-Cazzago 1-3, Scanzorosciate-Crema 3-1, Benacus-Dual Caselle Verona, Cremonese-Ongina 2-3, Mirandola-Carpi 3-0, Remedello-Montichiari 0-3. Riposa: Villadoro.

La classifica: Montichiari 18; Mirandola 16; Hokkaido Bologna, Scanzorosciate 15; Villadoro, Ongina 12; Benacus 10; Modena, Cazzago,Cremonese 8; Remedello, Grassobbio 6; Dual Caselle 4; Crema 2; Carpi 1.