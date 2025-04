Hokkaido Bologna in rimonta: vittoria al tiebreak contro Cremonese

Cremonese 2Hokkaido Bologna 3(25-21, 25-22, 20-25, 21-25, 8-15)

CREMONESE: Lupi 7, Bertuzzi 10, Tasholli 28, Codeluppi 9, Binaghi 15, Colangelo 2, Gilioli (L1), Sala (L2), Pellegri, Orsi 1, Piazzi 1, D’Avossa. Non entrati: Pontoglio e RIccardi. All. Pizzelli.

HOKKAIDO BOLOGNA: Tassoni 2, Ronchi 9, Ricci Maccarini 25, Chiella (L), Bernardis 19, Bigozzi 10, Reccavallo 16, Serenari 5, Tito, Popov 1. Non entrato Bandieri.

Arbitri: Caporoturno e Conti.

Vince in rimonta, la Hokkaido: sotto 2-0, non si arrende e passa a Cremona al tiebreak, conquistando due punti in classifica: ma Villadoro batte 3-0 e la raggiunge a quota 53 riprendendosi il secondo posto per quoziente set.

La Hokkaido vince trascinata da Bernardis, Ricci Maccarini e Reccavallo, nonostante una gara difficile per capitan Ronchi e diverse assenze (in 11 a referto e senza un secondo palleggiatore) al termine di una settimana vissuta tra gare giovanili, acciacchi e allenamenti non al completo. Bologna prova a tener botta a due settimane dallo scontro decisivo in casa di Villadoro per il secondo posto.

Le altre gare: Stadium Mirandola-Radici Products Cazzago 3-0, Kema Asola Remedello-Mgr Grassobbio 3-0, Transports Villadoro-Modena Volley 3-0, Imecon Crema-Univolley Carpi 3-1, Volley Veneto Benacus-Canottieri Ongina 3-0, Zotup Scanzorosciate-Ferramenta Astori Montichiari 3-0. Ha riposato: Arredopark Dual Caselle.

La classifica: Stadium Mirandola 66; Transports Villadoro e Hokkaido Bologna 53; Zotup Scanzorosciate 46; Arredopark Dual Caselle 44; Volley Veneto Benacus 39; Modena Volley 33; Radici Products Cazzago, Canottieri Ongina, Cremonese, Ferramenta Astori Montichiari 30; Kema Asola Remedello 24; Univolley Carpi 17; Mgr Grassobbio 14; Imecon Crema 13.

Marcello Giordano