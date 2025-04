Hokkaido Bologna sfida Kema Asola Remedello: obiettivo playoff serie B volley

Inizia il rush finale: -5 al termine della stagione regolare e la Hokkaido torna tra le mura amiche del PalaSavena, dove arriva la Kema Asola Remedello. L’inizio gara è previsto per le 21 e i rossoblù di coach Francesco Guarnieri sono chiamati a vincere per mantenersi al terzo posto, a pari punti con la seconda Villadoro a una settimana dallo scontro diretto con i modenesi destinato a chiarire se Bologna sarà in corsa fino alla fine per i playoff del campionato di serie B maschile di volley. Rush finale, per Bologna, fa rima con tour de force: sulla carta la ventiseiesima giornata sarà turno interlocutorio.

La Hokkaido è favorita sulla quartultima Asola, stesso discorso per Villadoro, di scena a Grassobbio sul campo del fanalino di coda. Ma Bologna ha mezza squadra impegnata sul doppio fronte prima squadra Under 19, con la Final Four regionale in programma il 25 aprile: il giorno prima dello scontro diretto casalingo con Scanzorosciate e due giorni dopo quello di Modena con Villadoro, dato che a complicare il tutto c’è pure il fatto che lo scontro diretto con Villadoro andrà in scena durante la settimana. Un passo alla volta: la Hokkaido non dovrà concedersi passi falsi con Asola, poi avrà una decina di giorni senza partite. Tempo utile per ricaricare le pile in vista del tour de force e soprattutto per recupeare condizione e forma, dato che Popov è fuori ormai da tre mesi, il vice palleggiatore Beneventi è out da tre settimane per un sovraccarico a un ginocchio e il regista titolare Tassoni è in fase di gestione, giocando tanto in B quanto il campionato juniores. Stringere i denti: per poi giocarsi il tutto per tutto a fine aprile.

Le altre gare: Mgr Grassobbio-Transports Villadoro, Modena Volley-Zotup Scanzorosciate, Canottieri Ongina-Arredopark Dual Caselle, Ferramenta Astori Montichiari-Imecon Crema, Radici Products Cazzago-Cremonese, Volley Veneto Benacus-Univolley Carpi. Riposa: Mirandola.

La classifica: Stadium Mirandola 66; Villadoro, Hokkaido Bologna 53; Zotup Scanzorosciate 46; Arredopark Dual Caselle 44; Volley Veneto Benacus 39; Modena 33; Canottieri Ongina, Radici Products Cazzago, Cremonese, Montichiari 30; Kema Asola Remedello 24; Univolley Carpi 17; Imecon Crema 16; Mgr Grassobbio 14.