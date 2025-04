Hokkaido Bologna sfida Villadoro per il secondo posto e la corsa playoff

Fuori i secondi. Giornata cruciale, per la Hokkaido Bologna, che nel turno infrasettimanale in programma tra oggi e domani nel campionato di serie B, valido per la quartultima giornata della stagione regolare, si gioca tanto, se non tutto. Alle 21, i rossoblù di coach Francesco Guarnieri saranno a Modena, alla palestra Marconi, sul campo del Villadoro: in palio il secondo posto, ultimo utile per la corsa promozione ai playoff. Villadoro e Hokkaido sono appaiate a quota 56. Tenuto conto che dopo il confronto diretto Bologna sarà attesa dalla finale regionale Under 19 e che metà della prima squadra gioca il doppio campionato, e che a seguire Bologna sarà attesa da Scanzorosciate (in casa), la capolista Mirandola, che ha perso una sola partita in tutta la stagione (trasferta) e Benacus (a domicilio), la vittoria è l’unico risultato che può offrire a Bologna la speranza dei playoff. Servirà un’impresa, perché Villadoro ha vinto 11 gare su 12 tra le mura amiche, perdendo solo con Mirandola e 8 set in totale e coach Guarnieri ha le idee chiare su quali potranno essere i punti cruciali della sfida.

"Villadoro è tra le squadre più esperte della categoria e fa delle Marconi il suo fortino. All’andata (Bologna si impose 3-1 al PalaSavena ndr) fummo molto bravi a evidenziare le loro lacune in side-out, ma in questa partita dovremo fare i conti con il fattore campo nel quale i nostri avversari trovano grande vantaggio in fase break. Hanno buona qualità in battuta e non sarà facile tenere la palla in gioco: questo sarà un tema importante della partita. Dovremo accettare di soffrire e subire in alcune situazioni, ma non dovremo perdere lucidità per poter sfruttare le nostre occasioni quando si presenteranno".

Le altre gare: Kema Asola Remedello-Cremonese, Scanzorosciate-Mgr Grassobbio, Stadium Mirandola-Modena, Dual Caselle-Carpi, Imecon Crema-Radici Products, Benacus-Montichiari. Riposa: Canottieri Ongina.

La classifica: Stadium Mirandola 66; Transports Villadoro, Hokkaido Bologna 56; Zotup Scanzorosciate 49; Arredopark Dual Caselle 47; Volley Veneto Benacus 42; Modena Volley 33; Radici Products, Ferramenta Astori Montichiari 32; Cremonese 31; Canottieri Ongina 30; Kema Asola Remedello 24; Imecon Crema, Univolley Carpi 17; Mgr Grassobbio 14.