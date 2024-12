Hokkaido, il volo continua. Si arrende anche Ongina

Hokkaido Bologna

3

Canottieri Ongina

1

(26-24, 25-18, 26-28, 25-22)

HOKKAIDO : Tassoni 5, Ronchi 14, Ricci Maccarini 20, Bernardis 18, Bigozzi 1, Bandieri 10, Chiella (L1); Serenari, Beneventi, Popov 1, Reccavallo, Dalgiume, Tito 7. Non entrato: Imperato (L2). All. Guarneri.

CANOTTIERI ONGINA: Chirila 6, Ramberti 3, Scaffidi 8, Giacomoni 25, Chadtchyn 17, Nasi 2, Rosati (L); Bocu, Ruggeri 2, Aquino, Tagliaferri. Non entrati: De Biasi, Palazzoli. All. Bruni.

Arbitri: Lupattelli e Varfaj.

Seconda vittoria consecutiva e settima in otto gare giocate: continua la marcia della Hokkaido Bologna, che aspettando il tour de force di fine girone di andata si conferma squadra di alto rango. Battuta Ongina, per 3-1 e il calo finale del terzo set è l’unica macchia dei rossoblù, che dopo il ko con Modena sono tornati spedendo un messaggio di forza. Il timore, nell’ambiente rossoblù, era che la seconda squadra più giovane del torneo potesse accusare il colpo al primo stop. Invece ecco la risposta risposta: vittoria a Grassobbio e bis concesso con i piacentini, tornando nella notte di sabato in vetta, aspettando l’esito del big match di ieri tra Mirandola e Montichiari. Match poi vinto dai modenesi ora primi a +1.

Bologna torna spietata e capace di crescere nella fase finale dei set. Vedi il primo parziale: la Hokkaido si impone 26-24 e la differenza la fa l’attacco, dove Bologna gira al 53 per cento contro il 42 degli avversari. Anche perché coach Guarnieri ritrova capitan Ronchi, che ci mette 14 punti, con un ace e ben 18 servizi battuti: è soprattutto sui suoi colpi al servizio che la Hokkaido scava i solchi nel primo, secondo e quarto set, con muro e difesa che girano e in contrattacco Ricci Maccarini (20) e Bernardis si fanno trovare pronti. Gira pure la regia di Tassoni, che in doppia cifra mette pure Bandieri, sfruttando pure l’ingresso di Tito al centro nel secondo set. Ongina, capace di battere Scanzorosciate, si conferma squadra scomoda, seppur senza il centrale De Biasi. Bologna però solida e centrata, sempre più big di questo campionato di serie B maschile di volley.

Le altre gare: Cremonese Grassobbio 2-3, Kema Asola Remedello-Modena 0-3, Volley Veneto Benacus-Radici Products Cazzago 3-0, Zotup Scanzorosciate-Univolley Carpi 3-0, Transport Villadoro-Arredopark Dual Caselle Villafranca 3-0, Stadium Mirandola-Ferramenta Astori Montichiari 3-0. Riposa: Imecon Crema.

La classifica: Stadium Mirandola 22; Hokkaido Bologna 21; Ferramenta Astori Montichiari 19; Zotup Scanzorosciate 18; Transports Villadoro 17; Volley Veneto Benacus 16; Modena 14; Canottieri Ongina, Cremonese 12; Radici Products Cazzago 11; Mgr Grassobbio, Kema Asola Remedello 8; Arredopark Dual Caselle Villafranca 7; Imecon Crema, Univolley Carpi 2.

Marcello Giordano