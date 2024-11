Hokkaido, la vetta è a un passo. Guarnieri preferisce il basso profilo

Buone notizie in casa Hokkaido: "Ronchi è recuperato, giovedì ha fatto il primo allenamento", spiega il tecnico rossoblù Francesco Guarnieri. Ergo, il capitano sarà a disposizione questa sera, quando al PalaSavena, dalle 21, Bologna ospiterà per la nona giornata del campionato di serie B la Canottieri Ongina.

L’Hokkaido ha riscattato a Grassobbio il primo ko con Modena, nonostante l’assenza dello schiacciatore e torna in campo con l’obiettivo di tenere il passo: anche perché la giornata propone lo scontro al vertice tra Mirandola e Montichiari.

Ottenere i tre punti darebbe la garanzia ai rossoblù di issarsi al secondo posto solitario e in caso di un tie-break tra le concorrenti di agguantare addirittura il primo posto.

"E’ presto per guardare la classifica, dobbiamo concentrarci su di noi e sul nostro percorso di crescita. Avremo tre scontri diretti con Villadoro, Scanzorosciate e Mirandola tra la dodicesima e la quattordicesima giornata. Un bilancio potrà essere fatto solo dopo", continua Guarnieri.

Vietato distrarsi. Per pensare in grande è necessario pensare a una partita per volta, anche perché Ongina è squadra a 12 punti, a -6 dalla Hokkaido, reduce dal ko con Mirandola e potrebbe dover rinunciare al centro titolare De Biasi, ma è stata capace del colpaccio con Scanzorosciate.

Insomma, non sarà sfida scontata: "I nostri avversari hanno tre battitori salto spin molto efficaci e giocano una palla molto veloce in posto quattro: ricezione e muro saranno due chiavi del match e dovremo fare bene in battuta per limitare il loro gioco veloce".

Ecco i temi tattici del match, in virtù dei quali Guarnieri dovrà fare un’attenta riflessione sullo schierare o meno Ronchi: non può essere ancora al cento per cento della condizione, avendo effettuato due soli allenamenti negli ultimi 10 giorni, ma è uno dei migliori battitori della Hokkaido. Probabile il suo rientro tra i titolari.

Le altre gare: Cremonese-Mgr Grassobbio, Kema Asola Remedello-Modena, Veneto Benacus-Radici Products Cazzago, Zotup Scanzorosciate-Univolley Carpi, Stadium Mirandola-Ferramenta Astori Montichiari, Transports Villadoro-Arredopark Dual Caselle Villafranca. Riposa: Imecon Crema.

La classifica: Stadium Mirandola, Ferramenta Astori Montichiari 19; Hokkaido Bologna 18; Zotup Scanzorosciate 15; Transports Villadoro 14; Veneto Benacus 13; Canottieri Ongina 12; Modena, Radici Products Cazzago, Cremonese 11; Kema Asola Remedello 8; Arredopark Dual Caselle Villafranca 7; Mgr Grassobbio 6; Imecon Crema, Univolley Carpi 2.