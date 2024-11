Hokkaido, ora l’esame di maturià. A Grassobbio per reagire subito

Sconfitta giovedì sera nel derby casalingo da Modena, la Hokkaido torna in campo questa sera alle 21 a Grassobbio, in provincia di Bergamo, per l’ottava giornata del campionato di serie B maschile di volley. Non sarà gara banale, per i rossoblù di coach Guarnieri: intanto perché per la prima volta sono chiamati a rispondere a un ko, dal momento che fino a giovedì avevano messo in fila 5 vittorie in altrettante gare giocate, inframezzate da un turno di riposo. E’ chiamata a rialzarsi, Bologna e a dare una risposta di carattere, sul campo di una formazione di medio bassa classifica, che però ha saputo portare al tie break quella Modena che guidata dall’ex coach rossoblù Asta ha sbancato il PalaSavena.

Ergo, non sarà partita facile. Anche perché la Hokkaido dovrà rinunciare al capitano Fabio Ronchi. Out contro Modena per un risentimento ai muscoli addominali, lo schiacciatore salterà la trasferta per evitare possibili complicazioni e lesioni. La sua assenza si è fatta sentire non solo e non tanto per il fatto che siano venuti meno i 15-20 punti di media fin qui garantiti, ma soprattutto per ordine e efficienza dati in ricezione, difesa, muro e pure per l’attacco da seconda linea in pipe che allunga la rete e costringe il sistema muro-difesa avversario a marcare un’opzione in più. Ronchi non dovrebbe tornare a disposizione prima della gara casalinga con i piacentini del Canottieri Ongina, in programma il 30 novembre.

Servirà una risposta di compattezza e di gruppo all’Hokkaido a Grassobbio, per contrastare la rabbia dei bergamaschi, reduci dal ko casalingo nel confronto salvezza con Cazzago. Servirà pure la capacità di recuperare in fretta e di non subire il secondo impegno nel giro di tre giorni: non tanto fisicamente, quanto mentalmente, per provare a tenersi stretto il terzo posto e confermarsi nella lotta al vertice.

Le altre gare: Modena-Cremonese, Arredopark Dual Caselle Villafranca-Imecon Crema, Radici Products Cazzago-Zotup Scanzorosciate, Canottieri Ongina-Stadium Mirandola, Univolley Carpi-Kema Asola Remedello, Ferramenta Astori Montichiari-Transports Villadoro. Riposa: Volley Veneto Benacus.

La classifica: Ferramenta Astori Montichiari 18; Stadium Mirandola 16; Hokkaido Bologna, Zotup Scanzorosciate 15; Volley Veneto Benacus 13; Transports Villadoro, Canottieri Ongina 12; Modena 11; Radici Products Cazzago, Cremonese 8; Mgr Grassobbio, Kema Asola Remedello 6; Arredopark Dual Caselle Villafranca 4; Imecon Crema 2; Univolley Carpi 1.