Hokkaido, sogni di gloria. Ora i playoff sono vicini

Modena

2

Hokkaido Bologna

3

(16-25, 33-31, 16-25, 25-21, 13-15)

: Gatti 9, Comparoni 7, Schianchi 6, Spina, Grue 4, Balatri 19, Menchetti (L1); Barbanti 1, Garello 3, Piccinini (L2), Vagnini 15, Balatri, Bonavolta 1. Non entrato: Azaz. All. Asta.

HOKKAIDO BOLOGNA: Tassoni 3, Ronchi 18, Ricci Maccarini 24, Bernardis 15, Reccavallo 12, Bandieri 15, Chiella (L1); Serenari, Tito 1, Bigozzi 2. Non entrati: Sgarzi, Beneventi, Dalfiume. All. Guarneri.

Arbitri: Simionato e Tritoni.

Il derby è rossoblù: la rincorsa ai playoff può continuare. La Hokkaido passa al PalaPanini in un match da dentro o fuori e riscatta il ko dell’andata con i gialloblù.

Non era scontro diretto, dato che Modena è squadra di centro classifica, ma quello che più conta sono ugualmente i due punti aggiunti in questo turno infrasettimanale e il motivo è presto detto: la seconda della classe Villadoro era chiamata al turno di riposo e Bologna era obbligata a vincere per risalire a contatto con i rivali.

E’ -2 dal secondo posto, i playoff tornano alla portata. Ma le buone notizie non sono finite.

"Abbiamo ritrovato il nostro gioco. Nel primo e nel terzo set abbiamo avuto picchi di grandissima qualità. Ora dobbiamo ritrovare un po’ più di continuità, ma è senza dubbio una vittoria importante, i ragazzi hanno fatto un grande lavoro". Parola di coach Francesco Guarnieri, che vede la sua Hokkaido in via di guarigione dopo i ko con Crema e Dual Caselle e la vittoria balbettante con Carpi. Bologna domina primo e terzo set, perde il secondo in volata e si perde nel quarto, sciupando un buon vantaggio.

Ronchi, Maccarini e Bandieri trascinano e nella volata finale del tiebreak è Bernardis a inchiodare a terra la pipe del 13-15, pure lui ritrovato e nuovamente in crescita. Ora serve continuità. In primis di risultato, a partire da domani sera alle 21 al PalaSavena con Grassobbio, per proseguire la rincorsa.

Le altre gare: Radici Products Cazzago-Mgr Grassobbio 3-1, Arredopark Dual Caselle-Volley Benacus 3-1, Imecon Crema-Zotup Scanzorosciate 1-3, Canottieri Ongina-Cremonese 2-3, Univolley Carpi-Stadium Mirandola 1.3, Ferramenta Astori Montichiari-Kema Asola Remedello 1-3. Ha riposato: Transports Villadoro.

La classifica: Stadium Mirandola 57; Transports Villadoro 47; Hokkaido Bologna 45; Zotup Scanzorosciate 40; Arredopark Dual Caselle 38; Benacus 34; Modena Volley, Canottieri Ongina, Ferramenta Astori Montichiari 30; Radici Products Cazzago 29; Cremonese 24; Kema Asola Remedello 18; Univolley Carpi 14; Mgr Grassobbio 13, Imecon Crema 13.

Marcello Giordano