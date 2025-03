Volley serie B e B2 maschile e femminile. Blu volley piega Cervia nello scontro diretto

Serie B. Nel maschile, la Battistellli Compressori Polbottega ha perso in casa con la Querzoli Forlì per 1-3. "C’è sempre tanto rammarico – interviene il tecnico marco Romani – quando non si riesce a intascare nulla, anche se gli avversari sono una squadra ben attrezzata, fisica, difficile da superare". Dopo aver vinto il primo set, grazie anche ad un servizio incisivo, i ragazzi del Bottega hanno fatto più fatica a mettere in difficoltà la ricostruzione del gioco romagnolo: "Quando la nostra determinazione ha iniziato a tentennare gli avversari non hanno esitato a prendere le distanze – continua il tecnico Romani – e lottare punto a punto contro questa formazione ci ha messo a dura prova anche dal punto di vista emotivo". Si conoscevano gli avversari e si sapeva quale sarebbe stata la lotta da portare avanti, ma: "Abbiamo lottato e continueremo a farlo già dal lavoro in palestra per affrontare il prossimo avversario – conclude il tecnico Romani – partendo con l’ entusiasmo e la determinazione necessari a migliorare soprattutto negli aspetti in cui siamo stati un po’ meno efficaci. La stagione è ancora lunga e sappiamo che perseverando il lavoro ci ripagherà".

Serie B2. La Battistelli Blu Volley Pesaro ha vinto contro Cervia per 3-1 (16-25, 26-24, 25-22, 25-19). Torna al successo la Battistelli Blu Volley Pesaro dopo le non brillanti ultime prestazioni. Con Cervia era uno scontro diretto essendo le due formazioni a pari punti. Con questo risultato la Battistelli incamera tre punti importantissimi per la classifica ed il successo da morale ad un gruppo che ultimamente era apparso sottotono. "Sono contento della risposta data dalle ragazze – così commenta coach Lorenzi –, era una partita difficile e molto sentita che, tolto il primo set, siamo riusciti a giocare con concentrazione e determinazione. Negli occhi delle ragazze si è rivista quella cattiveria agonistica che si era spenta nelle ultime settimane". La Megabox Vallefoglia ha perso contro la New System Torresi Macerata per 0-3 (21-25, 17-25, 18-25).

b.t.