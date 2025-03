Volley Uisp: l’ultimo atto si terrà a Poggio Renatico il 3 maggio. Conclusa la fase a gironi. Ora il cammino verso le finali

Si è chiusa la fase regolare del campionato di pallavolo mista Uiso Ferrara, e ora l’attenzione si sposta sui playoff, che decreteranno la squadra vincitrice della stagione. Dopo settimane di sfide intense e grande partecipazione, la classifica finale del girone vede al comando Globalambiente V2K, seguita da Putinati Volley, Volley Cral Cargill, Bondi V2K, Pinzineria Pit Stop, Copparo Volley e Team Worbas.

La Globalambiente V2K, in quanto prima classificata, accede direttamente alle semifinali e, come rappresentante della provincia, parteciperà alla prestigiosa Coppa Veneto Uisp. Le altre squadre si sfideranno nei quarti di finale con i seguenti accoppiamenti: Putinati Volley contro Team Worbas, Volley Cral Cargill contro Copparo Volley e Bondi V2K contro Pinzineria Pit Stop. Le squadre vincenti approderanno in semifinale, avvicinandosi così all’obiettivo del titolo.

Le finali si disputeranno nella palestra comunale di Poggio Renatico, con la finale per il terzo e quarto posto e la finalissima per il primo e secondo posto. Le squadre eliminate nei playoff parteciperanno invece a un torneo interprovinciale con le formazioni Uisp di Bologna.

Grande soddisfazione per la ripresa del campionato, come sottolinea Andrea De Vivo, responsabile Uisp del torneo. La Uisp Ferrara ringrazia pubblicamente tutte le società partecipanti e l’amministrazione comunale di Poggio Renatico, in particolare il vice sindaco Andrea Bergami. L’appuntamento con le finali è fissato per sabato 3 maggio, con ingresso gratuito.