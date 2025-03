Pallavolo serie C regionale. La Kabel regola Colle. Missione compiuta

KABEL VOLLEY PRATO

3

COLLEVOLLEY

1

Volley Prato: Alpini l., Corti, Conti, Villani, Civinini, Bandinelli, Sottani, Postiferi, Nincheri, Trancucci, Meoni, Noferi, Alfaioli, Mazzinghi. All. Novelli.

Collevolley: Bartalini, Becacci, Camarri, Di Cocco, Fontani, Giubbolini, Landozzi, Malquori, Milordini, Nesi, Palmi, Scalia, Signorini, Storion. All. Calosi.

Arbitri: Bonacorsi e Di Stefano.

Parziali: 17-25; 25-16; 25-23; 25-20.

La Kabel fa suo il recupero. Gara poco spettacolare ma molto tirata al Keynes con il Volley Prato che ha la meglio del Collevolley per 3-1 nel match valido per la fase playoff del campionato di serie C regionale. Prato non brillante e a tratti veramente tanto fallosa. Salvifico portare a casa un terzo set per cuori forti dove la Kabel, sotto per tutto il parziale, trova il break vincente solo nel finale, salendo da 20-22 a 25-23. Alla fine, una Kabel non bella ma vincente e questo basta. Nel primo set lanieri in campo con Alpini e Corti in diagonale, Conti e Villani centrali, Bandinelli e Civinini di banda e Nincheri libero. Gli ospiti partono forte e conquistano la frazione 17-25. Prato reagisce al ritorno in campo e pareggia i conti 25-15. Nel terzo set rimonta decisiva per il sorpasso. Nel quarto la chiusura in scioltezza 25-20. Il sogno promozione prosegue. Gara difficile e Kabel che non ha giocato il suo miglior volley.

"Non abbiamo espresso la nostra miglior pallavolo per lunghissimi tratti. Siamo stati sorpresi dall’ottimo approccio di Colle. Affrontiamo avversarie che conosciamo poco e quindi alcune cose le scopriamo solo in gara. Ora questa scusa cade perché da sabato entriamo nel girone di ritorno", le parole di coach Novelli. Decisivo il terzo set. Sempre sotto, addirittura 20-22, poi la Kabel ha chiuso sul 25-23. Il momento svolta della gara. "Abbiamo la buona abitudine di giocare bene gli ultimi punti – osserva – Anche se sbagliamo l’approccio al primo set poi però alla fine riusciamo a tirare fuori qualcosa di buono negli ultimi punti, senza sbagliare e rimanendo concentrati e, questo, è un ottimo segno di una squadra comunque vincente".