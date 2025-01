Hokkaido, un esame vero con Mirandola. Tassoni: "Dobbiamo essere perfetti"

Soddisfatta, ma non appagata, l’Hokkaido è pronta a riprendere il campionato di serie B maschile di volley: è serata di big match, che vale la vetta della classifica. I rossoblù hanno salutato il 2024 battendo negli scontri diretti per il primato Villadoro e Scanzorosciate. Riprendono da dove avevano lasciato: altro esame di maturità, al PalaSavena alle 21 arriva la seconda della classe Mirandola degli ex Maletti e Sitti, favorita per primato e promozione.

In palio c’è una bella fetta di qualificazione ai quarti di Coppa Italia di Lega: qualificazione che sarebbe aritmetica per la Hokkaido, che si lancerebbe in fuga in vetta in caso di vittoria in questa penultima di andata, verdetto che sarebbe rimandato all’ultimo atto, invece, in caso di successo dei modenesi, secondi a due lunghezze di distacco e a caccia della vittoria del sorpasso. Nelle fila della squadra di coach Guarnieri è in dubbio la presenza del secondo opposto Popov, che in caso di forfait potrebbe togliere al tecnico la possibilità del doppio cambio, soluzione tattica usata spesso fin qui.

Non è in dubbio la presenza del palleggiatore classe 2007 Tassoni, uno dei simboli di questa Hokkaido giovane, talentuosa e affamata.

"Sono davvero soddisfatto del percorso che abbiamo fatto finora. Una delle nostre qualità più grandi è il carattere: non molliamo mai e lottiamo fino all’ultimo pallone, anche riuscendo a recuperare situazioni che sembrano quasi impossibili. Questo spirito combattivo è un nostro punto di forza e motivo di grande orgoglio. Dobbiamo portarlo con noi in ogni partita, specialmente in vista del prossimo impegno. Dovremo essere perfetti, perché Mirandola è una squadra composta da giocatori di altissimo livello, con esperienze nei campionati di serie A. Sarà un impegno difficilissimo". E bello da vivere e giocare. E’ il gran giorno, quello del big match: fuori i secondi.

Le altre gare: Kema Asola Remedello-Transports Villadoro, Cremonese-Zotup Scanzorosciate, Univolley Carpi-Canottieri Ongina, Radici Products Cazzago-Arredopark Dual Caselle, Modena Volley-Imecon Crema, Mgr Grassobbio-Volley Benacus. Riposa: Montichiari.

La classifica: Hokkaido Bologna 32; Stadium Mirandola 31; Zotup Scanzorosciate 27; Transports Villadoro 26; Volley Benacus, Ferramenta Astori Montichiari 23; Cremonese 19; Radici Products Cazzago 17; Modena Volley, Arredopark Dual Caselle 16; Canottieri Ongina 15; Mgr Grassobbio 10; Kema Asola Remedello 9; Univolley Carpi 5; Imecon Crema 4.