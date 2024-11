Hokkaido, un poker per restare in vetta. Guarnieri: "È il primo esame di maturità"

Vietato guardare la classifica. L’Hokkaido Bologna è in testa al girone C della serie B maschile di volley, con tre vittorie in altrettante gare giocate, nonostante il turno di riposo già scontato: alle 21, al PalaSavena di San Lazzaro, ospita il Dual Caselle di Villafranca, quartultimo con una vittoria in 4 giornate.

"Ma i nostri avversari hanno chiuso al quarto posto la scorsa stagione, sono squadra di alto rango, hanno avuto un calendario complesso e la classifica non rispecchia il loro valore: questo sarà il primo vero esame di maturità del nostro campionato".

Parola di Francesco Guarnieri, coach della Hokkaido, che invita a non farsi ingannare dalla classifica. Di esami, Bologna ne ha già superati: vedi la vittoria casalinga con Montichiari, che condivide il primato in classifica con i rossoblù, grazie a una gara in più giocata. Ma per caratteristiche, Villafranca è squadra che potrebbe scoprire qualche limite di Bologna. Insomma, l’avversaria sarà un banco di prova e il perché è presto detto.

"Dual Caselle è squadra che ha un palleggio spinto, che gioca a una velocità più simile all’A3 a cui tanti nostri ragazzi, provenienti dal settore giovanile, non sono ancora abituati. Dovremo essere bravi a reggere l’urto, in ricezione e nel sistema muro-difesa. Se riusciremo a fare questo, a costringerli a giocare e allungare gli scambi, battere forte per complicare le loro combinazioni offensive allora potremo giocarcela".

Perché Villafranca, formazione di talento ha dimostrato fin qui anche qualche limite di tenuta: vedi la discontinuità e gli alti e bassi. Continuità, nervi e capacità di vincere i set punto a punto sono stati invece i punti di forza della Hokkaido, sorpresa di questo inizio di stagione nel campionato di serie B che scende in campo questa sera per continuare a stupire.

Le altre gare: Modena Volley-Radici Products Cazzago, Mgr Grassobbio-Ferramenta Astori Montichiari, Stadium Mirandola-Imecon Crema, Zotup Scanzorosciate-Volley Veneto Benacus Bardolino, Cremonese-Univolley Carpi, Transports Villadoro-Canottieri Ongina. Riposa: Kema Asola-Remedello.

La classifica: Hokkaido Bologna, Ferramenta Astori Montichiari, Zotup Scanzorosciate 9; Stadium Mirandola 8; Volley Veneto Benacus Bardolino, Canottieri Ongina 7; Modena Volley, Transports Villadoro, Kema Asola Remedello 6; Mgr Grassobbio 5; Cremonese 4; Arredopark Dual Caselle Villafranca 3; Radici Products Cazzago, Imecon Crema 2; Univolley Carpi 1.