I gialli a Trento, playoff ’anticipati’

Un occhio al campo e uno al tablet, per vedere cosa fa Cisterna in quel di Civitanova: sarà un match dalla doppia attenzione per una Modena che guarda dritto in faccia l’ottavo posto e i quarti di finale playoff che, se raggiunti, sarebbero proprio contro quell’Itas Trentino che oggi, in casa, affronta l’unica squadra capace di batterla in regular season, la Valsa Group appunto.

È una sfida sempre affascinante quella che si gioca sulla A22, anche se in questo momento sembra impari: la formazione guidata in panchina da Fabio Soli e dietro la scrivania da Bruno Da Re sta dominando il campionato, e ha giocato un intero girone senza mai perdere, Modena si è rialzata con le ultime due vittorie, ma ha comunque giocato sin qui un girone di ritorno da decimo posto, soltanto 7 punti con la consapevolezza che le uniche Catania e Taranto abbiano fatto peggio. Tant’è, è proprio l’atmosfera del nulla da perdere che può aiutare Bruno e compagni in un match dal pronostico chiuso, nel quale anche un solo punto sarebbe manna dal cielo per puntellare la posizione dall’attacco di una Cisterna che ovviamente, arrivata ad agguantare e superare Modena due giornate fa, non mollerà la presa fino all’ultimo.

Appare scontato che Giuliani si affidi alla formazione che gli ha regalato il successo per 3-0 proprio su Cisterna e quello per 3-2 su Taranto: Bruno in regia, quindi, Davyskiba opposto (47 punti nelle ultime due partite per lui), Juantorena e Rinaldi alle ali, Brehme e Sanguinetti al centro, Gollini libero. Formazione tipo anche per Soli, con l’unico dubbio del ballottaggio tra d’Heer e Kozamernik al centro, per il resto l’altro centrale sarà Podrascanin, al palleggio Sbertoli con opposto un Rychlicki che sembra aver trovato ottimo ritmo, Michieletto e Lavia saranno gli schiacciatori con Laurenzano libero. Il match si giocherà soprattutto nella sfida tra battuta e ricezione, ma la formazione allenata da Alberto Giuliani dovrà confermare i progressi delle ultime due giornate nella correlazione muro-difesa.

La Valsa Group, in più, si aspetta una crescita di Rinaldi e Sanguinetti, e i due azzurri di quest’estate hanno entrambi bisogno di ritrovare ritmo e condizione per convincere De Giorgi e portarli tra i convocati della Vnl prima e soprattutto di Parigi 2024 poi. L’inizio del match è previsto per le ore 18 al Pala Trento con arbitri Zavater e Rossi e diretta su Volleyballworld.tv, Radio Pico e Unovolley. Come detto in contemporanea si gioca Civitanova-Cisterna. Le altre gare della nona giornata di ritorno sono Monza-Catania e Piacenza-Taranto (entrambe giocate ieri), Padova-Perugia (ore 16) e Milano-Verona (ore 19).

