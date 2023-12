I ’libri al volo’ di Alessia Gennari. Schiacciate intrise di cultura . Apre pagina Instagram ed è boom

Allora, Alessia, parliamo di questa bella iniziativa che ha lanciato assieme alla sua ex compagna di squadra Jennifer Boldini?

"Tutto è nato quando entrambe giocavamo a Monza ed eravamo sul pullman della squadra. Cercavo da tempo un’idea da sviluppare che riguardasse la mia passione per la lettura e proprio Jennifer mi ha proposto di creare una libreria virtuale".

E poi la cosa come è proseguita?

"Ci siamo gettate in questo progetto creando una pagina instagram che potesse essere un punto di riferimento un po’ per tutti quelli che avessero questi interessi. Così recensiamo libri e parliamo delle novità o dei classici, aprendo una specie di salotto letterario".

Le prende molto tempo?

"Quando vogliamo fare una cosa fatta bene, è chiaro che occorra del tempo. Diciamo che il tempo libero dalla pallavolo lo impiego in questo progetto che ha già riscosso un bel seguito. Sinceramente non avrei pensato di poter coinvolgere tanti sportivi, i pallavolisti sono grandi lettori sia di cartaceo, sia di e-book".

Al punto che avete coinvolto anche la Lega Pallavolo?

"Sì, l’iniziativa con la Lega ha dato il via a #BookSetter, una campagna congiunta social che ogni mese ci ha dato modo di consigliare dei libri a tutti gli appassionati, riscuotendo grande successo sui social media e non solo. Con il supporto di Marco Fantasia, telecronista Rai Sport per il campionato di Serie A1 Tigotà, il format è anche sbarcato su Rai 2, all’interno della Domenica Sportiva".

Lei e Jennifer vi siete divisi gli incarichi?

"Jennifer è bravissima per quanto riguarda il layout della pagina, l’immagine del feed e la realizzazione dei post: crea immagini originali e suscita interesse tra i follower. Io mi occupo dei contenuti ed entrambe cerchiamo di rispondere ai messaggi anche in diretta, in base al tempo che abbiamo".

E ora dove volete arrivare?

"Beh il mio sogno sarebbe quello di aprire davvero una libreria, a fine carriera, chissà. Per ora, invece, frequento la libreria ’Tralerighe’ di Conegliano e da lì mi metto in contatto con Jennifer che frequenta un’altra libreria in Lombardia".

Lei che genere di libri preferisce?

"Diciamo narrativa, romanzi, nuovi, ma anche quelli che sono entrati nella storia della letteratura. E pure biografie".

Adesso ci aspettiamo un titolo da leggere per l’anno entrante.

"Potrei dire l’ultimo libro che ho letto, ’I miei stupidi intenti’ di Bernardo Zannoni, un autore giovane, ma già affermato. E’ la storia di un animale, una faina… beh il resto potrete scoprirlo leggendo il libro".

Tutto questo negli spazi lasciati liberi del volley. Lei gioca a Conegliano, squadra campione d’Italia e in testa alla classifica di A1 senza sconfitte. Nella penultima e terzultima gara ha giocato titolare, ha battuto la sua amica Jennifer ed è stata pure votata come miglior giocatrice.

"Vero, stiamo disputando un’ottima stagione, siamo campioni d’inverno, ma quello che conta sarà in primavera quando ci saranno i play-off, ci sarà da vincere un altro campionato, magari contro Milano di Egonu, una squadra molto attrezzata".

Storia strana questa estiva del volley nazionale femminile… "Beh, noi eravamo state chiamate e ci avevano detto che era in atto un rinnovamento, al punto che io non sono stata più convocata perché non rientravo nei progetti futuri. Poi forse una squadra così giovane non era prontissima per ottenere subito grandi traguardi o forse ha avuto anche pizzico di sfortuna, perché basta un punto in una partita per mandare all’aria tutto un campionato".

Cambierà tutto con l’arrivo di Velasco?

"Sì, penso che Velasco rinnoverà molto anche a livello di staff. Io per ora non so nulla, vedremo con il prossimo anno".