I Lubini conquistano le finali nazionali del torneo italiano Under14

I Lubini hanno dominato la fase preliminare del più importante torneo italiano per formazioni Under14, battendo con il massimo scarto nel concentramento D all’Eurosuole Forum Fano e Grottazzolina. Risultati valsi il pass per le finali nazionali per il gruppo allenato da Leonardo Evangelisti (rettifichiamo un errore nel precedente articolo). Con queste affermazioni i baby si sono qualificati per la 26ª Boy League, in programma ancora a Fano, con gare tra il 23 e il 25 maggio. Gli otto migliori collettivi di categoria si contenderanno la "Coppa Enrico Bazan", evento di alto rilievo firmato Lega Pallavolo Serie A. La Lube vi torna da vice campione e le altre 7 compagini sono Gamma Chimica Brugherio (campione in carica), Gas Sales Bluenergy Piacenza, Itas Trentino, Romeo Sorrento, MA Acqua S.Bernardo Cuneo, Sir Susa Vim Perugia e Kioene Padova. La prima fase ha visto 19 squadre suddivise in 5 gironi da 4 team e un girone da 3, le formazioni qualificate hanno disputato un unico concentramento. Al termine la prima classificata di ciascun girone e le 3 migliori seconde sono approdate alla Final Eight.

an. sc.