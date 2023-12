I piani della Cbf Balducci: "Faremo di tutto per l’A1"

"È dolceamaro sul piano sportivo il bilancio del 2023 per la Cbf Balducci Macerata: abbiamo coronato il sogno di partecipare alla Serie A1 femminile ma ad aprile purtroppo si è infranto. Siamo subito ripartiti con le idee giuste per tornare nell’olimpo del volley nazionale". Tira le somme Pietro Paolella, presidente della società di pallavolo femminile, dopo l’ultimo allenamento di un anno solare a due facce: nei primi mesi la società arancionera ha dovuto purtroppo salutare la prima storica avventura in A1, chiusa ad aprile con la retrocessione, e poi in estate allestire una formazione di alto livello per la Serie A2. Finora la stagione ha regalato 13 successi a fronte di due sconfitte, il primo posto nel Girone B a tre giornate dal termine della regular season, in attesa degli importantissimi appuntamenti con la Coppa Italia e con la seconda fase del campionato, ovvero la Poule Promozione che prenderà il via nell’ultimo weekend di gennaio. Martedì la squadra tornerà ad allenarsi in vista della settima giornata di ritorno in programma domenica 7 gennaio nel Bergamasco, in casa del Costa Volpino, e dei quarti di Coppa Italia in programma alle 20.30 di mercoledì 10 gennaio quando al Banca Macerata Forum arriverà Messina. La società è impegnata non solo in campo. "Ci stiamo organizzando – dice il presidente – anche nella struttura della società, che sta crescendo in tante direzioni, a partire dall’innesto di Lucia Bosetti che fa parte della dirigenza come direttore operativo. Il progetto è a lungo termine: faremo del tutto per tornare ai massimi livelli che merita Macerata. Il pubblico sta rispondendo sempre di più, li ringrazio e invito tutti a seguirci al palasport nelle sfide del 2024, sarà il nostro valore aggiunto. La pallavolo è uno sport di squadra e appunto dobbiamo fare squadra tutti insieme per raggiungere obiettivi".

È soddisfatto il presidente Paolella per quanto riguarda il settore giovanile. "Dal vivaio – conclude Paolella – sono arrivate molte soddisfazioni, stiamo crescendo grazie alla collaborazione con Volley Macerata e Paoloni Appignano".