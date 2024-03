I playoff Consar, la stagione entra nel vivo

Cominciano i playoff. Stasera, alle 20, al Pala de André (arbitri Giglio e Clemente; biglietti a 25 e 16 euro; diretta in chiaro su Volleyball Tv), la Consar ospita Prata in gara1 dei quarti di finale. I giallorossi hanno chiuso la regular season con 3 vittorie consecutive contro Reggio Emilia, Castellana Grotte e Pineto, meritandosi il 4° posto a quota 52. La formazione di coach Bonitta ha preceduto proprio Prata che, nonostante un ruolino di marcia identico (17 successi e 9 sconfitte), ha terminato la stagione regolare al 5° posto con 50 punti. Nella serie dei quarti, la Consar avrà dunque il vantaggio del fattore campo in caso di ricorso a gara3, che però è ‘schedulata’ al Palacosta per domenica 7 aprile, alle 18. Gara2 invece è in programma lunedì 1 aprile, alle 19, a Pordenone. Ad attendere in semifinale la vincente della serie Ravenna-Prata, c’è Grottazzolina, mattatrice della ‘stagione regolare’ con 59 punti e un bilancio di 21 vittorie e 5 sconfitte. La Consar si presenta ai playoff con diverse ambizioni. Oltre ad aver recuperato carica e smalto, il sestetto giallorosso propone infatti la novità di mercato costituita dallo schiacciatore ellenico Alexandros Raptis, ingaggiato per surrogare al forfait del canadese Falardeau, infortunatosi alla mano.

Sulla carta, l’arrivo di Raptis – nazionale greco e reduce dall’11° posto col Poitiers nella massima divisione transalpina – rappresenta un salto di qualità, che potrebbe fare la differenza nell’economia della ‘post season’ al via oggi. I due scontri diretti di regular season sono stati molto combattuti, e finiti entrambi al tiebreak nel rispetto del fattore campo, anche se, al ritorno, a Pordenone, la Consar ha sprecato una occasionissima per portare a casa la vittoria. "Prata – ha commentato Bonitta – è una squadra molto agguerrita, anche in trasferta. Terpin e Scopelliti hanno già vinto la A2; l’alzatore Alberini ha giocato la finale playoff dello scorso anno. Raptis? È in buone condizioni, ma ha bisogno di adattarsi al nuovo ambiente per rendersi utile alla causa". Il sestetto friulano – allenato da Boninfante e Papi, già annunciati da Taranto per la prossima stagione in Superlega – gioca abitualmente con Bellanova in regia (che ha soffiato il posto ad Alberini) e Lucconi opposto; Terpin e Petras schiacciatori; Scopelliti e Katalan centrali; De Angelis libero. L’ex Truocchio e l’opposto Baldazzi, entrati in corso d’opera, sono stati tuttavia decisivi nel successo corsaro di Porto Viro di domenica scorsa. Anche la Consar ha comunque diverse alternative, in particolare nel ruolo di alzatore, dove ultimamente si sono alternati Russo e Mancini, e in quello di schiacciatore, grazie all’ingaggio di Raptis.