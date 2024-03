I precedenti. Nella stagione 2017-2018 la conquista della Superlega

La storia Emma Villas nei playoff del campionato di serie A2. Nell’anno dell’esordio in cadetteria, stagione 2015/16, eliminazione ai quarti per mano di Tuscania che vinse 3-2 in casa e 3-1 al Palaestra. Nel 2016/17 eliminazione in semifinale ad opera di Spoleto: decisiva gara3, vinta dagli umbri in viale Sclavo, per appropriarsi del fattore campo e sigillare poi il 3-1 nella serie in gara4; in precedenza Siena aveva fatto fuori in due partite Mondovì. Nel 2017/18 la trionfale cavalcata: prima il comodo 2-0 su Tuscania nei quarti e il rotondo 3-0 sulla sorprendente Gioia del Colle in semifinale, quindi il netto 3-0 in finale su Spoleto per assicurarsi la promozione in Superlega. Nel 2020 il campionato fu fermato a marzo per l’emergenza pandemica, quando la squadra guidata da Graziosi era prima in classifica e aveva tutte le carte in regola per essere grande protagonista della postseason; nel 2021 il già citato epilogo con Brescia, dopo che nel primo turno era stato archiviato un 2-0 su Ortona: i Tucani espugnarono il Palaestra in gara1 (3-2), replicarono il successo in gara2, Siena vinse in tre set gara3 ma poi si arrese (3-1) in gara4. Di quella squadra allora targata Gruppo Consoli Centrale del Latte ci sono ancora Tiberti, Candeli e Franzoni, più Ghirardi. Tiebreak in arrivo? I precedenti parlano chiaro. In entrambe le gare stagionali si è andati al quinto: a Brescia si impose Emma Villas, al Palaestra i Tucani. Brescia e Siena sono le due squadre che hanno giocato più tiebreak di tutta la A2; i lombardi sono andati al set decisivo in ben 13 partite, la metà esatta di quelle giocate (bilancio negativo: 6 vinte e 7 perse), per Siena invece i tiebreak sono stati 12 (con ugual numero di vittorie e sconfitte, sei).