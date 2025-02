I premi dal Comune nelle mani di Castagna. Vola la Pallavolo Monsummano. Grande annata per Under 18 e 16

Tempo di riconoscimenti per il Centro Tecnico Territoriale Pallavolo Monsummano. Le squadre under 18 e 16, sponsorizzate rispettivamente da Distretti Ecologici e Conad, hanno trionfato nei campionati del Comitato Appennino Fipav. Il sindaco di Monsummano Simona De Caro e l’assessore allo sport Libero Roviezzo hanno insignito la società e il presidente Maurizio Castagna al Teatro Yves Montand per il loro impegno nel trasmettere i valori dello sport come strumento di crescita sociale e formazione per i giovani.

L’Under 18, allenata dal tandem Paolo Pocai-Cesare Arinci, con team manager Stefano Staccioli, ha tenuto un cammino entusiasmante: dopo aver vinto il girone D della prima fase da imbattuta (12 vittorie), ha liquidato con un doppio 3-0 la Robur Massa in semifinale. Nella finale per il titolo, ha superato 3-2 la Nottolini Capannori. Tutto ciò, nonostante la giovane età delle atlete, classi 2009 e 2008. In virtù di questa affermazione, la squadra prenderà parte alla fase regionale. Un plauso va alle pallavoliste che compongono la selezione Under 18: Bottai, Caseti, Capitani, Ciliberti, Ciomei, Di Cicco, C. Frusciante, Lustri, Mancini, Maranghi, Marraccini, Romani, Rosati e Tafa.

L’Under 16, guidata da Renella Landi (Pocai vice), con dirigente accompagnatore Sandro Traversi, si è imposta nel girone E grazie a 9 successi in 10 gare (unico ko quello maturato contro Quarrata). Nei quarti di finale ha avuto ragione, 3-1 e 3-0, del VP Volley Seravezza; in semifinale ha spazzato via con un doppio 3-0 lo Jenco Viareggio Gialla, mentre in finale ha surclassato 3-0 la Volley Pantera Lucca Azzurra. Anch’essa si è qualificata alla fase regionale, da cui sono attese ora nuove soddisfazioni. Un bravo, quindi, alle giovanissime che compongono l’Under 16: Barotti, Biondi, Birindelli, Caseti, Ciomei, Di Cicco, Fanti, M. Frusciante, Iacopini, Lucchesi, Migliorini, Montesano, Sabatini, Sollazzi, Spadoni, Rosati, Traversi e Tofanelli.

