I’Giglio lotta, ma non basta. Bene Fucecchio: è 3-0

Pronostici rispettati nelle partite di volley femminile del 30 novembre. In serie B2 I’Giglio di Castelfiorentino ha dovuto cedere in casa per 0-3 alla leader della classifica, la Rimont Progetti, squadra di Genova. Ad ogni modo, bisogna riconoscere che le biancorosse hanno lottato per tutta la partita, come attestato dai parziali (26-28; 22-25; 22-25) che dicono chiaramente che le ragazze guidate da coach Pietro Giacomo Buoncristiani hanno lottato e hanno anche sfiorato la vittoria del primo set, portato fino ai vantaggi. Anche il secondo e terzo set della partita sono stati lottati punto a punto, ma le genovesi hanno avuto la meglio. Hanno arbitrato Rizzi e Porti.

La Pallavolo Fucecchio non ha dovuto faticare molto per sbarazzarsi della Chiantibanca Cus Siena. In poco più di un’ora e con parziali chiari (25-17; 25-18; 25-16) le bianconere mantengono la testa della classifica, in attesa dello scontro con la Timenet. Ha arbitrato Taddei.

La Timenet Empoli a sua volta, ha anch’essa conquistato autorevolmente l’intera posta a Firenze contro l’Olimpia Poliri (11-25; 15-25;25-21;21-25), anche se dopo i primi due sets le empolesi si sono distratte e si sono fatte sorprendere dalle locali, che si sono aggiudicate il terzo set. Ma coach Marco Dani ha subito provveduto nell’intervallo e le ragazze si sono imposte facilmente nel quarto set conquistando l’intera posta e conservando il secondo posto in classifica. Ha arbitrato Verdi.

L’A.P. Pallavolo Certaldo, in trasferta a Firenze dalla Sales Volley, ha ceduto per 3-0 con parziali chiari (25-22; 25-19; 25-19). Bisognerà riprendersi nei prossimi turni per allontanarsi dalla zona retrocessione: magra consolazione, per fortuna si incontreranno squadre della seconda parte della classifica. Ha arbitrato Lombardi.

La Montelupo Città della Ceramica, in trasferta a Brozzi, non riesce a riprendere il passo, cedendo per 3-0 di fronte alla Firenze Ovest. I parziali (25-17; 25-19;25-23) dicono di una sconfitta patita dopo una discreta resistenza che fa ben sperare per le prossime partite. Ha arbitrato D’Antoni.

