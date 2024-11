I’Giglio si arrende, ma solo al quarto set. Pallavolo Fucecchio supera Montelupo: 3-0

In serie B2 la Pallavolo I’Giglio di Castelfiorentino ha lottato ad Albisola e ha ceduto solo al tie break dopo una partita durata oltre due ore. Eppure le biancorosse erano partite bene, aggiudicandosi il primo set per 17-25. Ma poi le liguri si sono riprese e hanno conquistato il secondo e terzo set (25-23; 25-21). Le castellane hanno reagito e hanno pareggiato i conti al quarto set per 21-25, ma al tie break l’Albisola ha approfittato della stanchezza delle avversarie, imponendosi per 15-7. I’Giglio ha conquistato così almeno un punto che fa morale e si appresta a scendere di nuovo sul parquet mercoledì in casa. Hanno arbitrato Gamalero ed Auditore.

La Pallavolo Fucecchio ha fatto agevolmente suo il derby con la Montelupo Città della Ceramica. I parziali sono stati eloquenti (25-14; 25-16; 25-12) e le bianconere, con 19 punti, proseguono la loro corsa in vetta alla classifica, tallonate dalla Timenet che le segue a un punto di distanza: proprio loro proseguono nella sua marcia verso la vetta del campionato di serie C, e questa volta è toccato a La Buletta di Castelnuovo Berardenga a saggiarne la superiorità. Il risultato di 0-3 è chiaro e i parziali dicono della superiorità delle giallonere: 16-25; 25-27; 22-25. Come si vede solo nel secondo set la lotta punto a punto si è protratta fino ai vantaggi quando Genova e compagne hanno dimostrato la loro freddezza e precisione e si sono imposte dando una svolta decisiva alla partita. Ha arbitrato Nuzzo. L’Ap Pallavolo Certaldo è incappata in un’altra sconfitta che impedisce alle ragazze di Di Carlo di allontanarsi dalla zona retrocessione. I parziali (25-15; 25-17; 25-12) dimostrano chiaramente la differenza di valori in campo e quindi le biancorosse dovranno rimandare alle prossime partite la speranza di migliorare la loro posizione in classifica. Ha arbitrato Nisi.

In campo maschile la Jolly volley Fucecchio è incappata in un’altra inopinata sconfitta casalinga contro Migliarino in un impegno che sembrava alla portata. La sconfitta è arrivata alla fine di una lotta che si è protratta fino al quinto set. L’inizio è stato favorevole ai bianconeri che si sono imposti nel primo set facilmente per 25-21, ma hanno dovuto subire il ritorno dei pisani che si sono imposti nel secondo e terzo set (23-25; 13-25) . Nel quarto i ragazzi di Luca Orsolini si sono ripresi e hanno pareggiato (25-19). Nel tie break purtroppo gli ospiti hanno approfittato di qualche errore dei bianconeri per vincere 12-15 e guadagnare due punti. Hanno arbitrato De Rosa e Menicucci.