Ikhbayri brilla nella vittoria della Valsa Group: MVP contro Modena

URIARTE 6,5 (att. 50% su 2, 1 ace, 1 b.s., 1 muro) – Ordine e metodo, scelte semplici ma che funzionano. Nicolas si fida di quelli che fisicamente dominano: Ikhbayri, Mati, Sanguinetti, fenotipi che a Modena non mancano. Qualche calo di rendimento lo accusa, ma nel complesso la sua prova è solida.

DE CECCO sv – Pochi passaggi in campo al termine di una settimana complicata sul piano fisico.

IKHBAYRI 7,5 (in foto att. 46% su 26 con 1 err. e 1 muro sub., ric. 100% su 1, 2 ace, 4 b.s., 4 muri) – Energia da vendere in tutti i fondamentali – talvolta persino troppa, come è suo costume. In attacco, a muro, al servizio, Ikhbayri interpreta ’alla vecchia maniera’ il ruolo dell’opposto, e lo fa bene. MVP.

BUCHEGGER 6 (att. 75% su 4 con 1 err.) – Entra e incappa subito in un eccesso di foga, intervenendo su un pallone in invasione aerea. Poi si scioglie, e le mette giù tutte.

GUTIERREZ 6 (att. 32% su 22 con 1 err. e 2 muri sub., ric. 54% su 26, 1 ace, 8 b.s.) – Qualche sprazzo lo concede per la verità, soprattutto verso la fine, ma torna a incocciare nel muro in contrattacco e soprattutto sbagliando tante, troppe battute.

DAVYSKIBA 6,5 (att. 57% su 23 con 2 muri sub., ric. 46% su 13 con 1 err., 2 ace, 4 b.s., 2 muri) – Prova non impeccabile ma sostanziosa, soprattutto nel finale.

MATI 7 (att. 90% su 10 con 1 muro sub., 4 b.s., 1 muro) – Uriarte si fida di lui quanto De Cecco si fida di Sanguinetti: sono centrali che, a discapito della giovane età (Pardo addirittura giovanissima) tengono senza problemi l’alto livello sul piano fisico. Ancora da registrare la battuta, ma è innegabile che la presenza in campo gli faccia bene.

SANGUINETTI 6 (att. 62% su 8, 4 b.s.) – Più prudente il suo utilizzo dopo i guai al polpaccio: Giò attacca forte per un’ora, poi torna claudicante all’angolo.

ANZANI 7 (att. 100% su 1, ric. 50% su 2, 2 muri) – Rimane l’unico centrale di muro a disposizione della Valsa Group e lo fa vedere subito, piazzando il primo block dopo pochi istanti appena.

FEDERICI 6 (ric. 32% su 19 con 1 err.) – In ricezione incassa, soprattutto: palloni tenuti alti cadendo all’indietro, mentre più indigesti gli risultano i colpi ai fianchi di Liberman nell’unico set perso, il secondo. Decisamente meglio la difesa.

All. GIULIANI 6,5 – In gestione, ma con sicurezza: parte senza De Cecco, acciaccato in settimana, e la squadra tiene il campo. La notizia migliore è Ikhbayri, nel presente e nel futuro: rimarrà, a quanto pare, e dato che ormai il coach non nasconde la fiducia che ripone in lui non è escluso rivederlo titolare domenica prossima a Milano.

Fabrizio Monari