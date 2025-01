Il 2025 inizia bene per i colori versiliesi. L’Upc stende Cecina senza troppi patemi

Parte col piede giusto il 2025 per le squadre versiliesi; l’Upc Sdh ha iniziato l’anno nuovo come aveva concluso il vecchio, e cioè vincendo; mentre il Vp Canniccia, con il nuovo tecnico Luca Berti al timone, ha espugnato Rubiera.

Serie B. Successo netto per l’Upc Sdh che al PalaCamaiore ha steso Cecina, portando a casa 3 punti come da pronostico della vigilia. I padroni di casa hanno approcciato bene la gara, per poi subire il pareggio dei maremmani; dal terzo set, i biancoblù sono entrati in formato caterpillar, chiudendo la partita senza particolari patemi: 3-1 il finale (25-22, 22-25, 25-15, 15-19).

Classifica: Lupi Santa Croce 31, Upc Sdh 29, Sassuolo 28, Maxitalia Jumboffice 28, Ama San Martino 27, Cus Genova 24, Trading Log La Spezia 23. Invicta Grosseto 23, Fiorano Modenese* 17, Toscanagarden 16, Cecina 15, Lupi Pontedera 11, Scandiano 11, Firenze 9, Isomec Inzani 2.

Serie B1. La scossa attesa con il cambio della guardia sulla panchina del Vp Canniccia, dove Luca Berti è subentrato a Enrico Stefanini, c’è stata: le versiliesi si sono imposte 3-1 in trasferta a Rubiera, tornando a smuovere la classifica (23-25, 25-23, 23-25, 22-25).

Classifica: Ostiano 31, Garlasco 29, Modena 26, Ripalta Cremasca 25, Valdarno 22, Montesport 18, Rubiera 18. Anderlini Modena 16, Tirabassi&Vezzali 16, Vp Canniccia 14, Ambra Cavallini Pontedera 11, Sassuolo 10, San Giorgio 9, Crema 7.

Serie C. Bella e netta la vittoria dell’Oasilido sul parquet del più quotato Montebianco: 0-3 (16-25, 29-31, 20-25).

Classifica: Biemme Service Livorno 34, Delfino Pescia 31, Porcari 30, Lunigiana 24, Cascina 23, Montebianco 23, Quarrata 21, Follonica 21, Oasilido 18, Migliarino 16, Folgore San Miniato 14, Casciavola 13, Aglianese 11, Bottegone 10, Donoratico 5.

Serie D (femminile). Doppia sconfitta. Jenco ko a Pontedera (3-0: 25-13, 25-18, 25-19) e Vp Volley battuta in casa da Santa Croce (0-3: 17-25, 20-25, 10-25).

Classifica: Lupi Santa Croce 33, Brulotto 28, Calci 28, Sei Rose 26, Tomei Livorno 25, Invicta Grosseto 23, Capannoli 18, Castelfranco 18, Peccioli 14, Jenco 13, Ambra Cavallini Pontedera 10, Robur Massa 9, Vp Volley 7, Consani Grosseto 0.

Serie D (maschile). L’Upc lotta fino al quinto set ma viene superata in casa da Rosignano (2-3: 17-25, 25-21, 23-25, 25-20, 11-15).

Classifica: Folgore San Miniato 27, Zona Mazzoni 27, Rosignano 25, Lupi Santa Croce 21, Migliarino 17, Borgo Rosso 16, Upc 13, Cascine Empoli 13, Dream Volley Pisa 8, Calci 7, Cecina 6, Ponte a Moriano 0.

* una partita in più