Il cammino. E’ Ortona la prossima avversaria

La classifica del campionato di A2 è divisa in quattro parti. In vetta, sola soletta, senza alcun problema, c’è Grottazzolina, che ha riscattato subito il passo falso di Santa Croce sconfiggendo in tre set, peraltro molto combattuti, Aversa. Poi ci sono quattro squadre in due punti, tra cui Siena; a quota 27 Prata di Pordenone e Cuneo, con i friulani beffati in casa al tiebreak da Porto Viro, mentre i piemontesi hanno maramaldeggiato a Cento, peraltro rischiando di dover andare al tiebreak dopo essersi aggiudicati i primi due. Alla fine però si sono imposti per 34-32 nel quarto portando a casa l’intera posta. A quota 26 c’è Ravenna, che prosegue quasi silenziosa la sua autoritaria marcia nei quartieri nobili della classifica dopo il 3-0 senza particolari patemi su Pineto, poi a quota 25 c’è Siena. Nel cuore del gruppo ci sono Brescia a 21 (vittoria su Reggio Emilia per 3-1) e Porto Viro che, come detto, ha espugnato dopo due ore e mezzo di maratona il PalaCrisafulli di Pordenone. A quota 16 un quartetto composto da Santa Croce, Cantù, Aversa e Reggio Emilia, poi a metà del guado Pineto, che di punti ne ha 12, e i due fanalini di coda, Castellana Grotte e Ortona a quota 9. Le due squadre erano di fronte ieri sera, hanno vinto i pugliesi per 3-2 (15-11 al tiebreak) agganciando così i diretti rivali di classifica. Ortona sarà la prossima avversaria al Palaestra, sabato alle 20,30; all’andata fu un comodo 3-0 con Milan (autore di 17 punti) in grande spolvero. Per Bonami e compagni sembra essere l’occasione giusta per guadagnare tre punti e sfruttare eventuali passi falsi delle altre per guadagnare posizioni; Cuneo ospita la capolista Grottazzolina, Ravenna va a Porto Viro mentre Prata di Pordenone gioca a Reggio Emilia.