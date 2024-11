Il convegno: ore 9. Ecco la ricetta del nuovo modello della società sportiva

’Ieri, Oggi, Domani: Verso un Nuovo Modello di Sport e una Moderna Società Sportiva’. È questo il titolo della quarta edizione della conferenza organizzata da Diffusione Sport, a partire dalle 9 a palazzo Sersanti. Un appuntamento che è diventato una tradizione per professionisti, dirigenti e appassionati. L’introduzione e la moderazione saranno affidate a Luca Corsolini, giornalista esperto di sport, con i saluti del sindaco Marco Panieri. Tra i temi che verranno trattati argomenti di attualità e rilevanza per il futuro dello sport. Tra i relatori l’avvocato Andrea Alberghini, presidente di volley Anderlini Modena che parlerà della tutela dei tesserati; Francesco Mazziotti, responsabile comunicazione della Lega Pallavolo, Alessia Kocci, campaign manager di Ideaginger.com, Matteo Telentinis, Social Media Manager e Ceo di Data-Driven Solutions e Claudio Massa, founder e brand ambassador de L’Orma.