Il debutto di Carancini: "Cbf, dobbiamo reagire"

"Mi aspetto una Cbf Balducci aggressiva e che reagisca alla sconfitta di mercoledì in Coppa Italia, perché noi non siamo quelli visti pochi giorni fa conto Messina". Michele Carancini, coach della formazione maceratese, carica la squadra per la gara di oggi alle 17 contro Melendugno, al Banca Macerata Forum si giocherà il penultimo turno di regular season del’A2 di volley femminile. Dopo la gara con le siciliane la dirigenza ha esonerato Stefano Saja e promosso come responsabile della prima squadra Carancini per il quale oggi è un giorno speciale. "Non me l’aspettavo e non nascondo l’emozione per questa sfida che segna l’esordio in A2". Ma oggi c’è la necessità di vincere per mantenere la testa del girone B, respingendo i tentativi di Cremona e Montecchio, per riscattarsi dalla sconfitta in Coppa Italia e per arricchire il bottino di punti che si erediteranno nella pool promozione. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione salentina, che sta vivendo un buon momento di forma (3 vittorie nelle ultime 5 gare) e allo stesso tempo andrà a caccia di un successo per continuare la risalita in classifica (attualmente al settimo posto con 19 punti). "Ci attende – dice il tecnico – una gara tosta contro un avversario che ha conseguito buoni risultati e che sta dimostrando il proprio reale valore, ma noi ci faremo trovare pronti". Le pugliesi sono alla ricerca di punti salvezza. Melendugno si affida a coach Bruno Napolitano che può contare sulla regia dell’esperta Valeria Caracuta, come opposta ci sarà Sara Stival. Al centro Giulia Polesello in coppia con Fabiana Antignano, a schiacciare la portoricana Paola Santiago assieme all’ex di turno Ilaria Maruotti, Come libero ci sarà Cecilia Oggioni. "Noi – è la ricetta di Carancini – dovremo essere aggressivi sin dalla battuta e prestare molta attenzione alla fase muro difesa". Le giocatrici maceratesi vogliono voltare pagina dopo la sconfitta con Messina.

Lorenzo Monachesi