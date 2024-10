Il debutto perfetto di Emma Villas. Nelli è il mattatore, Aversa senza storia

SIENA

3

AVERSA

0

SIENA: Trillini 4, Nevot 4, Bonami, Melato, Coser, Patrick 5, Alpini, Nelli 14, Rossi 3, Pellegrini, Randazzo, Ceban, Cattaneo 7. All. Graziosi

AVERSA: Frankowski 1, Arasomwan 4, Canuto 2, Lyutskanov 8, Rossini, Motzo 8, Frumuselu, Garnica, Ambrose 1, Barbon, Minelli, Mentasti, Di Meo, Agouzoul. All. Tomasello

Arbitri: Merli, Grossi

Parziali: 25-15, 25-21, 29-27

SIENA – Emma Villas parte con il piede giusto in campionato regolando per tre a zero Aversa in un’ora e trentasette minuti. L’impressione generale è quella di una squadra che è stata sempre in pieno controllo della situazione, anche se nel terzo parziale ha dovuto far ricorso ai vantaggi prima di mettere a terra la palla decisiva. Ottima prova di Nelli, immarcabile specialmente nei primi due set; buon debutto di Cattaneo, qualcosa invece da rivedere in ricezione per Patrick.

La cronaca. Il primo set è stato veramente senza storia; sprint subito 8-2, poi margine che tocca le dieci lunghezze (16-6) e addirittura le oltrepassa (21-10). Nelli nel frangente è una macchina: il suo sette su sette in attacco trascina tutto il resto della squadra verso il comodissimo 25-15. Difficile pensare che possa essere ancora così facile: infatti Aversa si desta dal torpore e riesce a fare partita pari nel secondo set, caratterizzato da equilibrio totale fino al 18-18. Poi arriva il break bianconero, 20-18, e anche il parziale si incanala nella direzione più gradita. Finisce 25-21, con due punti consecutivi di Nelli, autore di altri sette punti e dominatore incontrastato della scena. L’inizio del terzo set sembra più simile al primo che al secondo; bianconeri avanti 8-4, poi anche 12-7, lanciati verso la conquista dei tre punti. Il turno di battuta di Garnica rimette tutto in discussione (15-15), Emma Villas strappa di nuovo e torna a +4 (22-18). Sul 24-22 c’è un doppio matchpoint a disposizione, Aversa però li annulla entrambi, approfittando sul secondo di un attacco avventato da parte di Nevot. Lyutskanov procura addirittura una palla set ai suoi, annullata da Cattaneo, poco dopo gli ospiti hanno un’ulteriore opportunità, ma si resta in parità. Terza palla match per Siena, vanificata dal servizio a rete di Cattaneo, poi la quarta occasione è quella giusta; il videocheck non rileva il tocco del muro bianconero sulla schiacciata di Motzo, è 29-27.

Stefano Salvadori