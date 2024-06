Il derby consegna la B2. I’Giglio-Timenet, che sfida

Siamo all’epilogo del campionato di volley femminile Serie C: alle 18, al Palaenriquez, si affrontano per occupare l’ultimo posto per accedere alla serie B2, la Cip Ghizzani I’Giglio Castelfiorentino e la Timenet Empoli Pallavolo. Queste due squadre sono ai primi due posti della terza fase dei play off, Castelfiorentino con 3 punti ed Empoli con 2 punti. La squadra che vincerà la partita, con qualsiasi risultato, passerà direttamente in serie B2. Le due compagini hanno disputato un campionato esaltante durante il quale hanno dimostrato una netta superiorità rispetto a tutte le altre squadre. Le castellane, guidate da Pietro Giacomo Buoncristiani, hanno terminato la regular season al primo posto con 52 punti, frutto di 18 vittorie contro i 47 delle giallonere, guidate da Marco Dani, ottenuti con 17 vittorie.

Gli scontri diretti durante il campionato avevano visto all’andata a Castelfiorentino le gigliate imporsi per 3-1, mentre al ritorno al PalAramini le ragazze empolesi hanno restituito con gli interessi la sconfitta, imponendosi per 3-0. L’atmosfera è incandescente, le due squadre e le tifoserie vogliono assolutamente questa vittoria per coronare una annata di sacrifici, di delusioni, ma anche di momenti esaltanti. Pietro Giacomo Buoncristiani ha comunque convenuto che vincerà la squadra che giocherà meglio perché le due compagini sono cresciute durante l’annata e faranno sicuramente bene anche l’anno prossimo. Commenta Marco Dani: "Le squadre hanno dato il massimo fino all’ultimo per raggiungere l’obiettivo di raccogliere più punti possibili ed essendo stato un girone a tre lo scontro è stato duro. Non posso che ringraziare le mie ragazze per averci creduto fino alla fine. Il sogno continua, ce la metteremo tutta".

Sicuramente il palazzetto sarà gremito dai sostenitori delle due squadre che comunque daranno, come sempre, uno spettacolo a parte con la correttezza che le ha contraddistinte durante tutto l’arco del campionato. Sarà da augurarsi un terzo tempo che comunque possa riunire ambedue le tifoserie nel comune affetto e stima verso le ragazze, anche le avversarie. Arbitreranno Sabatini e Fratoni.

Francesco De Cesaris