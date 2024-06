Il direttore sportivo. "Con questo gruppo niente è impossibile»

Chi ha costruito la squadra che è approdata in "B2" è il direttore sportivo della società biancorossa Stefano Campitelli. "Era difficile, dovevamo provare ad andare oltre i sogni. È stato un duro lavoro sviluppatosi attraverso alcuni anni e c’è stata tanta fatica da parte di tutti. Ma quando si riesce a costruire una squadra come questa capisci che niente è impossibile. Ha funzionato tutto, tutti gli ingranaggi si sono incastrati: atlete, tecnici, staff e in primis la società vicina al gruppo, senza dimenticare la palestra sempre gremita sia in casa che fuori. Il pubblico è stato il giocatore aggiunto che ha sostenuto le ragazze".